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Les Lensois ne veulent pas crier victoire trop vite

TC
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Les Lensois ne veulent pas crier victoire trop vite

La fête n’est pas finie. Scènes de liesse et envahissement de terrain ont accompagné la victoire du Racing Club de Lens en demi-finales de Coupe de France contre Toulouse (4-1). Bollaert était en feu pour fêter la qualification des Lensois en finale de la compétition, au Stade de France.

Une joie partagée par le staff et les joueurs, qui ne souhaitent pas pour autant vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Déjà finaliste malheureux avec l’OL contre le PSG (c’était à Lille, souvenez-vous), Pierre Sage a balancé un objectif comme un poncif : « J’ai envie de gagner la finale. Place au match suivant. »

Le trophée à portée de main

L’entraîneur lensois n’est pas le seul à rester concentré sur la finale et une fin en apothéose. Florian Thauvin n’a pas non plus boudé son plaisir, mais le numéro 10 lensois souhaite décrocher le Graal : « C’est extraordinaire, mais même si nous sommes très heureux ce soir, il faudra aller gagner au Stade de France, sinon ça n’aura servi à rien. » Une première finale depuis plus de 28 ans et l’opportunité pour le RCL de remporter la première vieille dame de son histoire.

Une défaite de Paris contre Nantes ce mercredi et place aux rêves de doublé.

Revivez Lens-Toulouse (4-1)

TC

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