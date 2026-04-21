Lens détruit Toulouse et verra le Stade de France

Dominateur de A à Z, Lens s’est tranquillement qualifié en finale de la Coupe de France face à des Toulousains amorphes. Les Sang et Or disputeront leur quatrième finale dans cette compétition le 22 mai prochain au Stade de France. Un nouvel exploit dans une saison toujours plus historique pour le club artésien.

Lens 4-1 Toulouse

Buts : Thauvin (9e), Saint-Maximin (19e), Udol (35e), Thomasson (75e) pour les Sang et Or // Hidalgo (21e) pour les Violets

Une demi-finale de Coupe de France est toujours une soirée à part. Un match à ne pas manquer, à ne pas louper pour espérer briller au tour suivant sur la pelouse du Stade de France. Lors de leur arrivée au stade Bollaert à l’heure de l’apéro, Lensois et Toulousains le savaient : ce match pouvait changer l’histoire de leur club. Les Violets connaissent ce sentiment, ils ont déjà remporté la plus belle des compétitions en 2023. De leur côté, les Sang et Or, défaits trois fois en finale dans leur histoire, attendent de soulever la vieille dame depuis une éternité. Dans cette rencontre torride entre ces deux équipes joueuses, c’est finalement le puceau de la compétition Lens qui a eu raison de l’ex-vainqueur. Au gré d’un match maîtrisé des préliminaires à la touche finale, les hommes de Pierre Sage ont dominé Toulouse et verront le Stade de France le 22 mai prochain.

Thauvin montre la voie

À leur entrée sur la pelouse, les deux équipes retrouvent des coqueluches bien connues. Elles ont déjà croisé le fer vendredi dernier en championnat dans un match héroïque, finalement remporté par Lens 3-2 après une remontada. Rapidement, Florian Thauvin est servi par Adrien Thomasson en plein cœur de la surface adverse. Taclé par Papa Bemba Diop, le joueur adopté par Lens s’écroule dans la surface alors qu’il se présentait devant le gardien toulousain. L’arbitre Willy Delajod ne dit rien, mais ses oreilles entendent rapidement l’appel de ses collègues de la vidéo. L’homme en noir se dirige vers l’écran VAR et quelques secondes plus tard, sonorisé, il annonce la plus belle nouvelle au stade Bollaert : « Après visionnage, le numéro 18 de Toulouse commet un tacle irrégulier. Penalty pour Lens. » Le public lensois exulte, et Florian Thauvin s’élance pour se faire justice. L’ancien joueur des Tigres montre qu’il a des cojones et place son ballon sur le côté gauche du pauvre Kjetil Haug, impuissant sur le coup (1-0, 9e).

Comme Florian Thauvin, Allan Saint-Maximin montre quelques minutes plus tard qu’il n’avait rien à foutre au Mexique. Après un crochet devant la surface, l’ancien du Club América enroule sa frappe et fait une nouvelle fois trembler les filets de Kjetil Haug, cloué au sol (2-0,19e). Le gymnaste Saint-Maximin, lui, s’envole en s’offrant un salto arrière dont il a le secret. Une entame 10/10 pour Lens. Sauf que Toulouse ne veut pas passer sa soirée avec un bonnet d’âne. Sur une relance lensoise qui mérite un non-acquis à la fin du trimestre, les Violets récupèrent la balle et Santiago Hidalgo joue un mauvais tour aux hommes de Pierre Sage en réduisant la marque (2-1, 21e).

Les Sang et Or brillent

Les Lensois peuvent être frustrés, mais c’est aussi pourquoi on aime ces matchs de Coupe où les gestes exceptionnels se mixent aux erreurs catastrophiques. Les supporters de Bollaert, eux, restent réguliers dans leur folie et font péter la pyro. Sur le terrain, c’est aussi le feu, surtout dans la défense toulousaine. Les jolis mouvements des Sang et Or s’enchaînent et Mathieu Udol pousse le ballon dans le but sur un service cinq étoiles de Saud Abdulhamid (3-1, 35e). « C’était important de remettre deux buts d’écart », annoncera l’intéressé à la mi-temps aux micros de France Télé.

Pendant qu’Arnaud Matéoli se teste en espagnol avec Cristian Cásseres, les supporters partent déguster une frite à la mi-temps. Les acteurs de cette rencontre haletante reviennent rapidement sur le pré pour la suite du festin. Odsonne Édouard se montre maladroit face au but et laisse des couleurs aux Violets. Saint-Maximin veut s’offrir un doublé – et par-dessus tout un double salto –, mais sa tentative est facilement arrêtée par le gardien toulousain. L’ancien de Newcastle remet le couvert quelques minutes plus tard et ne parvient toujours pas à marquer le quatrième but.

À l’heure de jeu, le match s’équilibre et Toulouse repose ses panards sur le ballon. Cependant, les Violets, assez inoffensifs ce soir, offrent des cartouches à leur adversaire. Une faute stupide offre un coup franc bien placé à Thauvin. Flo’Tov enroule sa frappe. Coupable d’une bévue, Kjetil Haug relâche la balle sur Saud Abdulhamid, décidément dans tous les bons coups ce soir, qui n’a plus qu’à servir Adrien Thomasson, déjà buteur vendredi en Ligue 1 (4-1, 75e). La défense toulousaine est aux abois et le public lensois célèbre ce quatrième but. Les supporters viennent de comprendre que leur équipe a réalisé un nouvel exploit cette saison. Au coup de sifflet final, ils se ruent sur la pelouse pour fêter leurs héros du soir. Maintenant, rendez-vous à Saint-Denis, 28 ans après la dernière défaite en finale de Lens. Déjà face à son concurrent de la saison, le Paris Saint-Germain.

Lens (3-4-3) : Risser – Ganiou, Baidoo (Masuaku 62e), Sarr – Abdulhamid, Sangaré, Thomasson, Udol – Thauvin, Saint-Maximin (Saïd, 62e), Édouard (Sima, 71e). Entraîneur : Pierre Sage

Toulouse (5-2-3) : Haug – Sidibé (Russell-Rowe 63e), Nicolaisen, Creswell, Koumbassa, Metahlie – Diop (Vossah 63e), Casseres – Donnum, Hidalgo, Emersonn. Entraîneur : Carles Martínez Novell

Revivez Lens-Toulouse (4-1)