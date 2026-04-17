Lens se refait la cerise en renversant Toulouse

Au bout d’un match dingue, Lens renverse Toulouse et revient à un point du PSG (3-2). Le rêve continue.

Lens 3-2 Toulouse

Buts : Saud Abdulhamid (61e), Thomasson (66e) et Ganiou (90e+1) pour les Sang et Or // Cásseres (6e) et Koumbassa (13e) pour les Toulousains

Expulsion : Gboho (17e) côté toulousain

La folie de Bollaert a encore frappé ! L’été arrive, les jours se rallongent. Les envies de rêves, eux, restent. À Lens, le printemps ne s’est même jamais arrêté cette saison. Quand les fans lensois se remémoreront cette cuvée 2025-2026, ils pourront se souvenir de leur longue résistance au PSG, des scénarios des rencontres contre Lille, Rennes, Marseille ou même d’Angers. Toulouse entre dans cette catégorie ce soir. Mené de deux buts après une énorme entame du Téfécé, Lens s’est imposé (3-2) et revient provisoirement à un point du leader, le PSG. Ce vendredi soir a écrit un nouveau chapitre de la magnifique saison des Sang et Or. On espère qu’il reste de l’encre.

𝘾𝙧𝙞𝙨𝙩𝙞𝙖𝙣 𝘾𝙖́𝙨𝙨𝙚𝙧𝙚𝙨 𝙧𝙚𝙛𝙧𝙤𝙞𝙙𝙞𝙩 𝙡𝙚 𝙨𝙩𝙖𝙙𝙚 𝘽𝙤𝙡𝙡𝙖𝙚𝙧𝙩-𝘿𝙚𝙡𝙚𝙡𝙞𝙨 🥶 Une faute de main de Robin Risser permet au @ToulouseFC d'ouvrir le score 💥#RCLTFC pic.twitter.com/m9Z91u1R0d — L1+ (@ligue1plus) April 17, 2026

Mood doutes

Preuve que le plaisir est le fruit du contraste, la soirée artésienne est d’abord marquée par les doutes. Il y avait le manque de rythme, car Lens jouait son premier match officiel depuis le derby contre Lille (0-3), le 4 avril dernier. Il y avait aussi les interrogations de Pierre Sage et de Samson Baidoo, de retour dans le groupe. Après à peine plus de cinq minutes, Robin Risser a suivi ce mood, offrant à la frappe lointaine de Cristian Cásseres un heureux dénouement pour les Toulousains (0-1, 6e). Seny Koumbassa, étrangement seul, a calmé Bollaert juste après. Le Pitchoune marque son premier but en Ligue 1 (0-2, 13e). Lens abandonne alors tout rêve de titre et tout Bollaert fait de la peine.

Renversants (et Or ?)

Le premier quart d’heure toulousain est plein d’intensité et de fougue, mais Yann Gboho s’emporte et emporte la cheville d’Adrien Thomasson. Le rouge est logique (17e). Il change le visage de la rencontre. Lens se réveille et commence à assiéger Guillaume Restes. Malang Sarr entame la révolte (26e), Florian Sotoca marque mais pousse Rasmus Nicolaisen (29e) et Mathieu Udol manque de puissance (45e+2).

Il a fallu attendre la 25e frappe lensoise pour voir Saud Abdulhamid réduire l’écart (1-2, 61e). Recroquevillé derrière, quasiment à six, Toulouse subit et finit par craquer, Adrien Thomasson rodant derrière une dernière parade de Guillaume Restes (2-2, 66e). Le capitaine lensois n’est pas loin du doublé (70e, 83e), mais c’est Ismaëlo Ganiou, l’enfant de la Gaillette, qui fait chavirer la soirée après 42 tirs et sur un 64e centre (3-2, 90e+1). Lens peut oublier ses doutes. Il retrouve Toulouse ce mardi pour une place en finale de Coupe de France. Bollaert espère la même dose de bonheur.

𝗜𝗦𝗠𝗔𝗘𝗟𝗢 𝗚𝗔𝗡𝗜𝗢𝗨 𝗢𝗙𝗙𝗥𝗘 𝗟𝗔 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 𝗔𝗨 𝗥𝗖 𝗟𝗘𝗡𝗦 🔥🔥 Menés 0-2, les Sang et Or renversent le match dans le temps additionnel 😱#RCLTFC pic.twitter.com/239BaAzH9m — L1+ (@ligue1plus) April 17, 2026

Lens (3-4-3) : Risser – Ganiou, Sarr, Masuaku (Baidoo, 84e) – Abdulhamid, Sangaré, Thomasson (Bulatovic, 84e), Udol – Sotoca (cap.) (Thauvin, 72e), Fofana (Edouard, 55e), Saïd (Saint-Maximin, 55e). Entraîneur : Pierre Sage.

Toulouse (3-4-3) : Restes – Koumbassa, Cresswell (Sidibé, 72e), Nicolaisen (cap.) – Dønnum (Methalie, 64e), Cásseres, Vossah (Sauer, 75e) – Kamanzi – Gboho, Emersonn (Russell-Rowe, 64e), Hidalgo (Diop, 46e). Entraîneur : Carles Martínez Novell.

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