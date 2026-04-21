Pierre Sage ne change pas un groupe qui gagne

On reprend les mêmes et on recommence. Le RC Lens retrouve Toulouse en demi-finale de Coupe de France ce mardi, quelques jours après sa victoire, en ouverture de la 30e journée de Ligue 1.

Le groupe des Sang et Or pour ce match couperet a été dévoilé lundi après-match. Pierre Sage, l’entraîneur lensois, a décidé de convoquer les mêmes joueurs déjà concernés par le Lens-Toulouse du week-end dernier en championnat. Par conséquent, Nidal Čelik, le jeune défenseur bosnien, est une nouvelle fois absent de la liste des 21 prétendants à la rencontre du jour.

Le 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒍𝒆𝒏𝒔𝒐𝒊𝒔 pour #RCLTFC 🔴🟡 Voici les 2⃣1⃣ 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 convoqués par le coach Pierre Sage pour demi-finale de @coupedefranceCA face au @ToulouseFC. 👊 📋 Sélection identique à la dernière rencontre de @Ligue1. #FiersDEtreLensois pic.twitter.com/KH0UluN2pU — Racing Club de Lens (@RCLens) April 20, 2026

Deux absences non-négligeables du côté toulousain

En face, vingt joueurs ont été retenus par Carlos Martinez Novell, le coach du Téfécé, pour tenter d’offrir un voyage à ses supporters au Stade de France. Toulouse est privé de Yann Gboho, buteur vendredi, suspendu après avoir écopé d’un carton rouge. Mark McKenzie manque également à l’appel, également en raison d’une suspension. L’international américain purge une peine de deux matchs sans jouer, suite à un carton rouge reçu le 12 avril contre Lille.

#RCLTFC, le 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒕𝒐𝒖𝒍𝒐𝒖𝒔𝒂𝒊𝒏 pour notre demi-finale de Coupe de France 🏆 pic.twitter.com/orHApJn8YO — Toulouse FC (@ToulouseFC) April 20, 2026

La magie de la Coupe peut toujours opérer.

Ce dernier carré de Coupe de France est déjà magique