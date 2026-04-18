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Toulouse fera sans son arme numéro un pour la demi-finale de Coupe de France

JF
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Toulouse fera sans son arme numéro un pour la demi-finale de Coupe de France

Le double coup du sort. Il y a des faits de jeu qui font plus mal que d’autres. Le carton rouge adressé à Yann Gboho vendredi soir lors de Lens-Toulouse en fait partie. D’une part parce qu’il a totalement inversé une rencontre pourtant très bien lancée pour les visiteurs, mais surtout parce qu’elle privera l’électrique ailier de la demi-finale de Coupe de France qui opposera à nouveau Lens et Toulouse mardi.

Un coup très dur pour les Occitans, puisque Gboho facture tout de même 10 buts cette saison, dont deux en coupe nationale. Cette suspension est d’autant plus douloureuse qu’elle s’ajoute à celle de Mark McKenzie, lui aussi absent pour la demie à cause d’un rouge reçu contre Lille en championnat.

Le coup de poignard de M. Pignard.

Lens bat quelques records contre Toulouse

JF

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