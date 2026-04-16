Novell s’indigne suite aux deux matchs de suspension infligés à McKenzie

La soupe à la grimace. Alors que son défenseur Mark McKenzie s’est vu infliger deux matchs de suspension ferme par la commission de discipline de la LFP suite à son expulsion dimanche dernier contre Lille (0-4) pour une faute sur Matias Fernandez-Pardo, son entraîneur Carlos Novell est monté au créneau en conférence de presse ce jeudi pour contester cette décision : « C’est une décision très injuste pour moi, une situation compliquée à accepter et à comprendre pour nous, a affirmé le technicien du TFC. La dernière fois déjà avec Emersonn (trois matchs de suspension, NDLR) on avait accepté, c’est comme ça ».

Suspendu pour la demi-finale de la Coupe de France

L’international américain savait qu’il allait manquer la rencontre face à Lens ce vendredi, mais il ne se doutait sûrement pas qu’il serait également absent de la demi-finale de la Coupe de France face aux Artésiens mardi 21 avril prochain. La ligue a pris cette décision car elle a décidé d’appliquer le barème en vigueur pour « un anéantissement d’une occasion de but » (article 2 du règlement). « On a perdu un joueur très important pour nous,a rajouté le coach des Violets. Un autre joueur fera de son mieux, on trouvera la solution. » De son côté, le RCL pourra compter vendredi sur le retour de blessure de Samson Baidoo et Ruben Aguilar.

Fortune diverse.