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Un ancien joueur formé au PSG à la tête du Mali

MJ
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Un ancien joueur formé au PSG à la tête du Mali

Pas de Coupe du monde pour les Aigles, mais au moins, ils ont un nouveau sélectionneur. Le Franco-Portugais Antony da Silva a été nommé nouveau coach du Mali ce vendredi. Il succède à Alou Badra Diallo, qui assurait l’intérim depuis le départ de Tom Saintfiet en avril.

Première expérience en tant que sélectionneur

Natif du Creusot, en Saône-et-Loire, Antony da Silva a été formé au PSG entre 1996 et 1999, avant de faire l’essentiel de sa carrière de joueur au Portugal, avec des passages par Chaves ou le Vitória Guimarães, sans oublier une parenthèse à Cluj, en Roumanie.

Sa carrière d’entraîneur a débuté au pays des Œillets, à Oliveirense, en deuxième division, avant plusieurs autres expériences au Portugal. Il connaît déjà un peu le continent africain, puisqu’il a été adjoint du Cameroun entre 2019 et 2022.

Reste maintenant à voir s’il réussira à faire décoller les Aigles. Même sans billet pour le Mondial.

Et hop, encore un trophée pour Mamadou Sangaré

MJ

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