Mamadou Sangaré, le fier de Lens

Il est arrivé au RC Lens sans trop faire de bruit l’été dernier, puis on l’a vu sur le terrain : Mamadou Sangaré a mis la Ligue 1 à ses pieds et s’impose comme une belle promesse pour le foot malien. Son idole, Seydou Keita, n’a sûrement pas raté le phénomène.

Un héros sorti de nulle part, qui a activement contribué à la qualification de son équipe en Coupe d’Europe, ça ne vous rappelle personne ? Santiago Munez, le footballeur mexicain de la trilogie Goal, avait marqué les esprits en envoyant Newcastle en Ligue des champions grâce à son talent unique. Mamadou Sangaré en a fait de même, dans le monde réel, avec le RC Lens pour sa première saison dans le club artésien, avec son propre style. Le milieu de terrain de 23 ans n’est peut-être pas un finisseur hors pair, mais il possède une palette tellement précieuse, le rendant indispensable dans le système de Pierre Sage, neuf mois seulement après son arrivée. Technique, physique, récupération, projection, intelligence de jeu, solidité dans les duels, le Malien met toutes ses qualités de box-to-box au profit des Sang et Or après l’avoir fait au Rapid Vienne lors de la saison 2024-2025.

Impressionadíssim amb Mamadou Sangaré, del Lens. Ritmista, bon passador i el millor defensant cap endavant de la lliga. Només 23 anys i ja s'ha fet amb l'equip. Si tinc temps faré un fil, però de moment us deixo aquesta seqüència vs. Marseille.pic.twitter.com/vmusF3wBnF — Joc de Posició (@JocDePosicio5) February 3, 2026

Débarqué dans le nord de la France contre huit millions d’euros en août dernier, Sangaré a commencé 28 des 31 rencontres auxquelles il a pris part sous les couleurs de Lens. Chacune de ses apparitions n’a cessé de rappeler que Jean-Louis Leca, le directeur sportif du Racing, a réalisé un super coup en allant chercher le natif de Bamako en Autriche. De sa passe décisive de l’extérieur du pied contre l’Olympique de Marseille en janvier à sa sublime reprise de volée contre Strasbourg le mois suivant, Sangaré a prouvé que le surnom « Gaucher » lui va comme un crampon.

Dans les pas de Seydou Keita

Dès sa première saison dans l’élite française, Mamadou Sangaré s’est offert la première distinction individuelle de sa carrière : le prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain qui évolue en Ligue 1. Jamais un joueur malien n’avait inscrit son nom au palmarès des vainqueurs de cette récompense depuis sa création en 2009. « Gaucher » a mis fin à cette disette, lui qui possédait un maillot du regretté Foé, ex-milieu camerounais également passé par Lens, lorsqu’il était plus jeune. « J’ai lu l’histoire de Marc-Vivien Foé. C’est quelqu’un qui m’a marqué. Le club m’a aussi fait cadeau de son maillot que j’ai accroché à la maison. C’est une vraie fierté de remporter ce prix », racontait-il à France 24.

Même aujourd’hui, je continue de regarder des vidéos de Seydou Keita. Mamadou Sangaré

Si le destin de Foé reste gravé dans l’esprit de Mamadou Sangaré, le milieu box-to-box est assimilé à d’autres joueurs africains passés par la Ligue 1 et le RC Lens. Il lui est impossible d’échapper aux comparaisons avec un ancien milieu du Mali, qui a connu le Pas-de-Calais avec le numéro 8 au dos du maillot. Seydou Keita, la légende du football malien, a laissé une trace durant son passage de 2002 à 2007, en présentant des prémices de ce que Sangaré ne cesse d’afficher. Une patte gauche aussi à l’aise techniquement que celle de l’ancien douzième homme du FC Barcelone, dont l’actuel Lensois s’inspire encore. « Seydou était un très grand joueur et c’est une idole pour moi depuis tout petit. Même aujourd’hui, je continue à regarder ses vidéos, confiait Sangaré à Ligue 1+, en février. J’ai parlé avec lui plusieurs fois et il m’a donné de bons conseils. Il m’a dit d’accompagner des actions plus souvent. »

Les nouvelles ailes des Aigles du Mali

Le numéro 8 de Lens, jovial de nature, n’hésite pas à partager régulièrement sa joie de vivre au quotidien et à se montrer taquin sur un sujet qui fâche, comme celui du report de Lens-PSG. Difficile d’imaginer Seydou Keita se mettre à chambrer Carles Puyol sur Snapchat à Barcelone, mais le Malien d’hier et celui de demain partagent l’esprit de compétition et la culture de la gagne. Sangaré, décrit comme un bosseur « fou » par Frédéric Kanouté dans L’Équipe, se présente comme le visage de l’espoir pour le Mali. Si plusieurs talents ont émergé (Yves Bissouma, Amadou Haïdara), les Aigles sont toujours en quête d’un premier sacre à la CAN et d’une participation à une phase finale de Coupe du monde. Les fans du RC Lens ont kiffé devant Sangaré, comme les supporters maliens le temps d’un hiver marocain, entre sa belle prestation contre la Zambie et son titre honorifique d’homme du match face aux Comores, malgré son positionnement au poste de milieu droit par l’ex-sélectionneur belge Tom Saintfiet.

Le maillot malien lui va à merveille ; la tunique sang et or aussi, mais pour combien de temps ? La mission en Ligue 1 est accomplie, en attendant deux derniers matchs de gala contre le PSG et l’OL. L’espoir d’un trophée reste vivace, avec la finale de Coupe de France en vue contre Nice. Le taulier d’1,81 mètre risque quand même d’être convoité cet été. Des bruits de couloir venus des médias britanniques tendent à l’envoyer en Premier League, où Liverpool garderait un œil voire deux sur l’un des meilleurs gratteurs de ballons du championnat de France (80 récupérés dans la moitié de terrain adverse en Ligue 1). Pas trop vite : Sangaré est sous contrat à Lens jusqu’en 2030, fêtera ses 24 ans le mois prochain et a donc le temps de se régaler (et nous avec) une saison de plus dans le Nord, avec la Ligue des champions pour confirmer qu’il est une étoile qui brille un peu plus fort que d’autres.

Pas de Mamadou Sangaré avec le Mali pendant cette trêve