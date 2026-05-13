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Un joueur de Porto victime d’un violent cambriolage

EM
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Un joueur de Porto victime d’un violent cambriolage

Une simple virée au restaurant qui se termine en cauchemar. Jan Bednarek, le défenseur central polonais du FC Porto, a été victime d’un violent cambriolage. Selon O Jogo, lui et ses proches ont été menacés par un individu tenant un couteau. Au total, quatre hommes et une femme se seraient introduits chez lui alors qu’il était au restaurant avec sa famille. Pas le meilleur des desserts.

Un préjudice estimé à 150 000 euros

Les cambrioleurs seraient repartis avec un bracelet, deux alliances et deux montres. Le préjudice est estimé à près de 150 000 euros. C’est donc pour cette raison que l’international polonais n’a pas fait le déplacement sur la pelouse de l’AVS Futebol SAD, dimanche en championnat. Une défaite anecdotique (3-1) pour les Dragons, déjà sacrés champions du Portugal.

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EM

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