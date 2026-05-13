Hambourg écrit l’histoire de la Bundesliga

À jamais la première. Ce mardi 12 mai, le club de Hambourg a annoncé l’arrivée de Kathleen Krüger comme directrice sportive du club. C’est donc la première fois qu’une femme est nommée à ce poste en Bundesliga.

Kathleen #Krüger wird HSV-Sportvorständin 🔷 Die 40-jährige Managerin wechselt nach 17 Jahren beim @FCBayern zu uns und verantwortet in Zukunft den sportlichen Gesamtbereich. 💪 Alle Infos zur Meldung 👉 https://t.co/cfpYS8b8Ca#nurderHSV pic.twitter.com/2Tqn4DWKds — Hamburger SV (@HSV) May 12, 2026

Une nomination bien loin du hasard

Dans un communiqué publié par le club, l’ancienne milieu de terrain du Bayern Munich assure : « Je suis absolument ravie de la confiance qui m’a été accordée. C’est un véritable privilège de contribuer à façonner Hambourg, l’un des plus grands noms du football allemand, dans un rôle sportif aussi déterminant, en construisant son avenir. »

Un nouveau défi pour Krüger, loin de la capitale bavaroise où elle a passé 17 ans comme assistante du comité directeur, avant de prendre en charge à partir de 2012 la gestion de l’équipe professionnelle et de devenir experte principale en stratégie et développement sportif en 2024 pour le Bayern. Une suite logique après la fin prématurée de sa carrière de joueuse, à seulement 24 ans. Elle prendra ses fonctions au HSV à partir du 1er juillet prochain.

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