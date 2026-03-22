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  • Dortmund-Hambourg (3-2)

De violentes bagarres entre supporters après Dortmund-Hambourg

TM
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De violentes bagarres entre supporters après Dortmund-Hambourg

Affligeant. Près de 24 heures après la fin de la rencontre épique entre le Borussia Dortmund et Hambourg (3-2) lors de la 27ᵉ journée de Bundesliga, le cœur n’est plus à la fête. Après la rencontre, des violences ont eu lieu dans les rues de la ville. D’après le média RND, une énorme bagarre s’est déclenchée et les forces de l’ordre ont placé près de 152 personnes en garde à vue.

Le bus d’Hambourg ciblé

Selon les médias Ruhr Nachrichten et Bild, le bus des joueurs de Hambourg a été la cible d’attaques. Suite à l’arrivée de la police, certains « supporters », pour la plupart cagoulés, ont pris la fuite. Pour ceux qui ont été arrêtés, ils auraient été remis en liberté après l’application des procédures juridiques habituelles. Avec ce troisième succès de rang, le BvB reste solide dauphin du Bayern, qui compte neuf points d’avance, et parvient à creuser l’écart avec Stuttgart, troisième à huit longueurs.

Les jeux sont faits.

La folle remontée du Borussia Dortmund

TM

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