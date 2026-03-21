La folle remontée du Borussia Dortmund

Borussia Dortmund 3-2 Hambourg

Buts : Bensebaini (73e SP, 84e SP), Guirassy (78e) pour le BvB // Otele (19e), Sambi (38e) pour die Rothosen

Comment dit-on remontada en allemand ? Alors que le Signal Iduna Park était presque inviolable cette saison, puisque seul le Bayern Munich s’y est imposé en championnat, Hambourg est venu mettre à mal la forteresse jaune, avant que les locaux ne renversent tout en fin de rencontre pour finalement s’imposer 3 à 2. Dortmund reste solide dauphin du Bayern, à neuf longueurs des Bavarois qui se sont imposés plus tôt ce samedi après-midi face à l’Union Berlin (4-0).

Invaincus en Bundesliga à domicile jusqu’au Klassiker du 28 février (2-3), le Borussia Dortmund s’est longtemps fait peur face à Hambourg. Une défaite qui s’est dessinée en première période, après deux erreurs défensives qui ont coûté cher aux protégés de Niko Kovač. Après un premier quart d’heure maîtrisé, William Mikelbrencis est venu récupérer le ballon à l’entrée de la surface du Borussia avant de centrer au deuxième poteau pour Philip Otele qui n’a eu qu’à mettre son pied en opposition pour envoyer le cuir au fond des filets de Gregor Kobel (0-1, 19e). Les Rothosen ont continué de pousser pour faire le break. Si Ransford-Yeboah Königsdörffer a d’abord pensé avoir réussi à mettre les siens à l’abri, l’arbitre de touche l’a finalement signalé hors jeu (24e). La délivrance est venue moins de quinze minutes plus tard lorsque Luca Reggiani a perdu le ballon devant Fabio Vieira qui a déposé une galette Albert Sambi qui ne s’est pas fait prier pour conclure (0-2, 38e).

Les remplaçants font le show

Dortmund aurait pu revenir en fin de première période lorsque Warmed Omari s’est rendu coupable d’une faute dans sa surface sur Maximilian Beier. Mais Felix Nmecha a totalement manqué son geste et a envoyé son penalty dans les panneaux publicitaire du Westfalenstadion (45e). Entré à la pause, Ramy Bensebaïni n’a pas tremblé lorsqu’il a fallu transformer le sien, après une faute de Mikelbrencis sur Beier (1-2, 73e). Une réduction de score qui a donné de l’allant aux joueurs de la Ruhr, il n’a fallu attendre que six minutes pour que Serhou Guirassy remette les deux équipes à égalité (2-2, 79e). Mais comme le proverbe « jamais deux sans trois » colle à la peau du monde footballistique, Dortmund a obtenu un troisième penalty dans cette rencontre, après la main de Miro Muheim sur la frappe de Jobe Bellingham. Un penalty de nouveau transformé par Bensebaïni (3-2, 84e). Une victoire finale à mettre également au crédit de Niko Kovač puisque les deux buteurs sont entrés à la pause.

Tournée de hamburgers pour le Mur jaune après le match.

Borussia Dortmund (3-5-2) : Kobel – Schlotterbeck, Anton, Reggiani (Bensebaini, 46e) – Svensson (Silva, 59e), Nmecha (Brandt, 90e+6), Bellingham, Sabitzer (Chukwuemeka, 59e) – Ryerson – Adeyemi (Guirassy, 46e), Beier. Entraîneur : Niko Kovač.

Hambourg SV (3-1-4-2) : Fernandes – Omari (Philippe, 90e+1), Vušković, Torunarigha – Remberg – Mikelbrencis (Dompe, 90e+1), Vieira (Downs, 68e), Lokonga, Muheim – Königsdörffer (Strange, 79e), Otele (Baldé, 68e). Entraîneur : Merlin Polzin.

Alexandra Popp va quitter Wolfsburg pour rejoindre Dortmund, actuellement en D3