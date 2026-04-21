La cérémonie des trophées UNFP fait les frais du décalage de la 33e journée de Ligue 1

Les petits fours au congélo. Après le report du multiplex de la 33e journée de Ligue 1 d’un jour, la cérémonie des trophées UNFP est également impactée par ce bouleversement de calendrier. Initialement prévue le dimanche 10 mai, la soirée de gala du football français est décalée au lendemain (lundi 11 mai), au Palais Brongniart à Paris, comme le rapporte L’Équipe.

L’exploit de Strasbourg qui change tout

La qualification de Strasbourg pour les demi-finales de la Ligue Conférence oblige la Ligue de Football Professionnel à revoir son calendrier. Les Alsaciens, qui défieront le Rayo Vallecano le jeudi 7 mai pour le match retour de C4, auront besoin de 72 heures de récupération avant de reprendre du service.

Huit matchs se joueront donc le 10 mai, à 21 heures, alors que la rencontre entre Lens et Nantes est la seule à se jouer en dehors de cette date. Les deux équipes se retrouveront au stade Bollaert le vendredi 8 mai (coup d’envoi à 20h45).

Tant que Mamadou Sangaré a le temps de venir chercher son trophée…

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