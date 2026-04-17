La qualification de Strasbourg bouscule encore le calendrier de Ligue 1

Pour une fois que ce n’est pas la faute du PSG. L’exploit de Strasbourg, qui est parvenu à renverser Mayence pour accéder au dernier carré de la Ligue Conférence ne sera pas sans effet sur le calendrier de la fin de saison en Ligue 1. En effet, le multiplex de la 33e journée va ainsi être décalé du samedi 9 au dimanche 10 mai, puisque les Alsaciens recevront le Rayo Vallecano le jeudi 7 pour leur demi-finale retour. Toutes les rencontres devant se tenir en même temps lors des deux dernières journées de championnat, c’est l’ensemble de la Ligue 1 qui doit bouleverser son programme.

Lens-Nantes avancé au 8 mai

Enfin, sauf quand la LFP décide de faire une entorse à ses propres règlements. Le duel entre Lens et Nantes a lui déjà été avancé au vendredi 8 mai, en guise de compensation envers les Artésiens après le report de leur choc au sommet face au PSG.

Vous arrivez à suivre ?

Ces joueurs qui n’avaient pas gagné la Ligue des champions à 27 ans