S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J33

La qualification de Strasbourg bouscule encore le calendrier de Ligue 1

TB
5 Réactions
La qualification de Strasbourg bouscule encore le calendrier de Ligue 1

Pour une fois que ce n’est pas la faute du PSG. L’exploit de Strasbourg, qui est parvenu à renverser Mayence pour accéder au dernier carré de la Ligue Conférence ne sera pas sans effet sur le calendrier de la fin de saison en Ligue 1. En effet, le multiplex de la 33e journée va ainsi être décalé du samedi 9 au dimanche 10 mai, puisque les Alsaciens recevront le Rayo Vallecano le jeudi 7 pour leur demi-finale retour. Toutes les rencontres devant se tenir en même temps lors des deux dernières journées de championnat, c’est l’ensemble de la Ligue 1 qui doit bouleverser son programme.

Lens-Nantes avancé au 8 mai

Enfin, sauf quand la LFP décide de faire une entorse à ses propres règlements. Le duel entre Lens et Nantes a lui déjà été avancé au vendredi 8 mai, en guise de compensation envers les Artésiens après le report de leur choc au sommet face au PSG.

Vous arrivez à suivre ?

Ces joueurs qui n’avaient pas gagné la Ligue des champions à 27 ans

TB

À lire aussi
Logo de l'équipe Manchester City
Bernardo s’en va
  • Angleterre
  • Manchester City
Bernardo s’en va

Bernardo s’en va

Bernardo s’en va
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le PSG dans le dernier carré : faut-il reporter la fin du championnat ?

Oui
Non
Fin Dans 16h
148
107
40
Revivez Strasbourg - Mayence (4-0)
Revivez Strasbourg - Mayence (4-0)

Revivez Strasbourg - Mayence (4-0)

Revivez Strasbourg - Mayence (4-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.