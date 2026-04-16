Strasbourg désosse Mayence et écrit son histoire

En mission après leur performance décevante à l’aller, les Strasbourgeois ont outrageusement dominé Mayence en quarts de finale retours de la Ligue Conférence (4-0) pour arracher pour la première fois de leur histoire un ticket pour un dernier carré de Coupe d’Europe. Le RCSA se souviendra longtemps de cet exploit.

Strasbourg 4-0 Mayence

Buts : Nanasi (25e), Ouattara (35e), Enciso (69e) et Emegha (74e)

Contraint à un exploit après un quart de finale aller de Ligue Conférence raté (0-2), Strasbourg n’a fait qu’une bouchée de Mayence ce jeudi soir à La Meinau (4-0). Déchaînés, les joueurs de Gary O’Neil, qui n’ont jamais laissé respirer leur adversaire allemand malgré plusieurs faits de jeu et un penalty raté, qualifient pour la première fois le club alsacien en demi-finales d’une Coupe d’Europe. Grandiose.

Un premier acte à sens unique

En mission remontada dès le début de rencontre, le Racing lance les hostilités avec la frappe d’Abdoul Ouattara (6e) avant qu’un premier fait de jeu soit proche de faire basculer le match. Sur une contre-attaque éclair, Dominik Kohr assène un vilain coup de coude à Diego Moreira. Alors qu’il devrait être logiquement expulsé, le défenseur allemand n’écope que d’un jaune. Le milieu strasbourgeois se relève tant bien que mal et est tout près de se faire justice lui-même en claquant une magnifique reprise de volée acrobatique, repoussée par un arrêt réflexe de Daniel Batz. Dans la foulée, Sebastian Nanasi, trouvé par un centre millimétré de Ben Chilwell, met un pointu pour permettre aux Alsaciens de prendre les commandes (1-0, 25e). La machine est lancée. À la suite d’une action collective de grande classe, Julio Enciso centre en direction du point de penalty. Ouattara surgit et lâche un coup de tête plein de rage pour remettre les deux formations à égalité sur le cumul des deux rencontres (2-0, 35e).

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En pleine confiance, le latéral tente une reprise de volée aux abords de la surface de réparation, mais cette dernière n’accroche pas le cadre (38e). C’est ensuite au tour d’Enciso de passer tout près de permettre aux siens de prendre le large, mais encore une fois Batz s’interpose (40e). Sous l’eau, Mayence n’y arrive pas et semble au bord de la rupture.

Barco, le couteau entre les dents

Toujours aussi flamboyants au retour des vestiaires, les hommes de Gary O’Neil ne lâchent rien et continuent de pousser, à l’image de Valentín Barco, qui s’est foulé une cheville et s’est probablement fait une entorse, mais a tenu à rester sur le terrain. Strappé, le guerrier argentin continue de donner le tournis aux défenseurs adverses. Servi sur un plateau par Godo, Barco file au but, mais le boucher Khor frappe encore et provoque un penalty. Entré en jeu à la place de Nanasi, Emanuel Emegha s’élance mais écrase trop sa frappe, facilement repoussée par le gardien adverse (66e). Malgré cette munition gâchée, les Strasbourgeois ne baissent pas les bras et sont rapidement récompensés. Sur un nouveau numéro de Martial Godo côté droit, le ballon arrive de manière assez chanceuse à Enciso, qui n’a plus qu’à conclure (3-0, 69e). Le Paraguayen n’a pas fini de briller, puisque dans la foulée, le milieu offensif dépose un amour de centre en direction d’Emegha, dont la tête rageuse permet aux Alsaciens de prendre le large (4-0, 74e). L’affaire est dans le sac. Pour la première fois de son histoire, le RCSA se hisse en demi-finales de Coupe d’Europe, où il affrontera le Rayo Vallecano.

Revivez Strasbourg - Mayence (4-0)