S’abonner au mag
  • C4
  • Quarts
  • Mayence-Strasbourg (2-0)

Strasbourg tombe de haut à Mayence

EL
9 Réactions
Strasbourg tombe de haut à Mayence

  Mayence 2-0 Strasbourg

Buts : Sano (11e), Posch (19e)

La douche froide. Alors que de nombreux cars de supporters de Strasbourg ont été ralentis par de sérieuses fouilles à la frontière franco-allemande, les joueurs du Racing ont, eux aussi, mis du temps à rallier Mayence. À la mi-temps, les hommes de Gary O’Neil semblaient ne toujours pas être entrés sur la pelouse. Excepté Mike Penders, bien obligé de combler les trous béants laissés par ses coéquipiers.

Des erreurs de jeunesse, mais pas seulement

En raison de grosses approximations techniques et d’un manque de rythme par rapport aux Allemands, les Strasbourgeois ont commis plusieurs pertes de balle préjudiciables aux quatre coins du terrain. C’est après une erreur de Gessime Yassine que Kaishū Sano s’est rué vers le but adverse. Un crochet intérieur et une belle frappe (déviée) plus tard, le Japonais ouvrait le score logiquement (1-0, 11e). Dangereux dans le camp adverse, le défenseur central Stefan Posch ne s’est pas fait prier pour placer sa reprise de volée au fond des filets sur un corner qu’il avait lui-même provoqué (2-0, 19e).

Pas dans leurs baskets, les Alsaciens n’ont jamais pesé sur la défense allemande, jusqu’à l’entrée simultanée de Diego Moreira et d’Emanuel Emegha. Il a fallu une action individuelle de Valentín Barco, rare joueur au niveau dans l’intensité, pour voir une éclaircie, mais la barre transversale a réduit les derniers espoirs français (73e). Heureusement, Penders a brillé à plusieurs reprises (49e, 53e, 78e) pour éviter que le score n’enfle davantage.

Une première défaite européenne cette saison, au pire moment.

Revivez Mayence - Strasbourg (2-0)

EL

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

20
Revivez Mayence - Strasbourg (2-0)
Revivez Mayence - Strasbourg (2-0)Revivez Mayence - Strasbourg (2-0)

Revivez Mayence - Strasbourg (2-0)

Revivez Mayence - Strasbourg (2-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.