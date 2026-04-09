Strasbourg tombe de haut à Mayence

Mayence 2-0 Strasbourg

Buts : Sano (11e), Posch (19e)

La douche froide. Alors que de nombreux cars de supporters de Strasbourg ont été ralentis par de sérieuses fouilles à la frontière franco-allemande, les joueurs du Racing ont, eux aussi, mis du temps à rallier Mayence. À la mi-temps, les hommes de Gary O’Neil semblaient ne toujours pas être entrés sur la pelouse. Excepté Mike Penders, bien obligé de combler les trous béants laissés par ses coéquipiers.

Des erreurs de jeunesse, mais pas seulement

En raison de grosses approximations techniques et d’un manque de rythme par rapport aux Allemands, les Strasbourgeois ont commis plusieurs pertes de balle préjudiciables aux quatre coins du terrain. C’est après une erreur de Gessime Yassine que Kaishū Sano s’est rué vers le but adverse. Un crochet intérieur et une belle frappe (déviée) plus tard, le Japonais ouvrait le score logiquement (1-0, 11e). Dangereux dans le camp adverse, le défenseur central Stefan Posch ne s’est pas fait prier pour placer sa reprise de volée au fond des filets sur un corner qu’il avait lui-même provoqué (2-0, 19e).

Pas dans leurs baskets, les Alsaciens n’ont jamais pesé sur la défense allemande, jusqu’à l’entrée simultanée de Diego Moreira et d’Emanuel Emegha. Il a fallu une action individuelle de Valentín Barco, rare joueur au niveau dans l’intensité, pour voir une éclaircie, mais la barre transversale a réduit les derniers espoirs français (73e). Heureusement, Penders a brillé à plusieurs reprises (49e, 53e, 78e) pour éviter que le score n’enfle davantage.

Une première défaite européenne cette saison, au pire moment.

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