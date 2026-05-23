Le Royaume-uni enverra trois policiers aux Etats-Unis pour la Coupe du monde

Et la France, un CRS : Nicolas Pallois. C’est désormais une tradition dans les tournois majeurs : chaque pays envoie des flics-maison pour accompagner les supporters dans le pays hôte, faciliter la communication et limiter les incidents.

Seulement voilà, le déploiement d’un tel dispositif repose principalement sur un financement de la nation qui accueille ledit tournoi. Et cette fois-ci, les Etats-unis n’ont pas franchement consenti à mettre la main à la poche. En conséquence de quoi, le Royaume-uni n’enverra que trois policiers chez l’Oncle Sam pour accompagner les supporters anglais et écossais, qui joueront un rôle « d’interprètes culturels » pour épauler leurs homologues états-uniens. A titre de comparaison, ils était 40 en Allemagne pour l’Euro 2024.

Démerdez-vous

« Lors des Coupes du monde, nos supporters se comportent vraiment bien, je ne prévois pas de problèmes. Ils seront peut-être bruyants, ils feront peut-être du bruit, ils auront sans doute bu un verre ou deux, mais nous essaierons de calmer le jeu et dire que ce n’est pas un signe avant-coureur de troubles » », a tenté de rassurer Mark Roberts, responsable des opérations liées au football de la police britannique auprès de l’agence Reuters.

Avant d’ajouter qu’il préférerait tout de même « avoir une présence sur place capable d’intervenir si des incidents devaient se produire ». Rassurant !

En même temps, une meute d’Anglais qui débarque en plein été dans un pays qui fait office de rival culturel et sert de la bière de merde, qu’est-ce qui pourrait déraper, franchement ?

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