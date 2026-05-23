Angleterre : Thomas Tuchel, c’est lui le patron

À la surprise générale, Thomas Tuchel a décidé de se passer de plusieurs cadres (ou talents) pour la Coupe du monde en Amérique du Nord. Derrière ces choix forts se cache la volonté affirmée et avouée de faire de l’Angleterre une grande équipe capable de mettre fin à 60 ans de disette et de miettes. Pour l’Allemand, le salut passera sans certaines individualités. Alors, suicide ou idée de génie ?

Peut-être bien qu’ils avaient besoin de ça, de l’autre côté de la Manche. Un grand coup de balai sous la table où sont gentiment posés le thé et le petit biscuit qui va avec. Sauf que là, Thomas Tuchel n’a pas fait dans la demi-mesure : il a carrément renversé la table, la nappe, la tasse et tout le reste. Pour sa première grande compétition sur le banc de l’Angleterre, l’entraîneur allemand a annoncé la liste des 26 joueurs qui recevront sous peu leur billet d’avion en direction de l’Amérique du Nord pour aller y disputer la Coupe du monde.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Royaume est resté bouche bée et ne s’attendait pas à un tel séisme. La veille de l’annonce officielle, de premiers échos avaient déjà fuité dans la presse et agité le peuple britannique. « Tuchel a été audacieux » ou encore « Tuchel a préparé une série de convocations choquantes », s’emportait déjà le Guardian. Première victime des choix forts de l’ancien du PSG, Harry Maguire avait d’ailleurs déjà vendu la mèche ce jeudi soir et spoilé, à son grand dam, sa non-convocation : « J’étais persuadé de pouvoir jouer un rôle majeur cet été pour mon pays, après la saison que j’ai réalisée. Je suis choqué et profondément déçu par cette décision. » Une première décision – et certainement pas la seule – qui a suscité de vives réactions et qui en a amené une cascade d’autres.

Sur le côté, les fashions

Il est un peu plus de 10 heures en Angleterre lorsque la Fédération officialise les choix forts de Mister Tuchel et publie sa liste officielle pour le Mondial. Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Luke Shaw, Phil Foden ou encore Cole Palmer : ils pourront partir en vacances plus tôt que prévu et aller faire bronzette en Sardaigne. Les absences sont vertigineuses puisqu’ils étaient tous les cinq des cadres de l’ère aussi longue qu’ennuyante du très british Gareth Southgate (2016-2024). Contrairement à son prédécesseur, Tuchel n’en a rien à carrer des statuts, des grands noms et des paillettes, preuve en est.

À la place, il a préféré miser sur des joueurs peu expérimentés ou qui sortent d’une saison mitigée : Djed Spence (5 sélections) qui joue le maintien avec Tottenham, Jarell Quansah (1 sélection), James Trafford qui a pris la poussière sur le banc de Manchester City dans l’ombre de Donnarumma (seulement 3 matchs en Premier League cette saison), le vétéran Jordan Henderson (35 ans) qui est simplement moyen avec Brentford, ou encore Noni Madueke (10 sélections), très irrégulier avec Arsenal (7 buts toutes compétitions confondues).

Exilé en Arabie saoudite depuis l’été 2024 et plus appelé en sélection depuis un an, Ivan Toney fait lui aussi partie des surprises qui ne passent pas. « L’Allemand est allé à l’encontre de l’opinion publique » en faisant revenir l’ancien attaquant de Brentford et « n’a pas eu peur de prendre des décisions impopulaires », raconte le Guardian. Pour le Mirror, l’ancien coach du PSG et du Bayern a été « brutal » avec les milieux offensifs, qu’il s’agisse de Cole Palmer et de Phil Foden, fantomatiques depuis plus d’un an et demi, ou encore de Morgan Gibbs-White, pourtant brillant avec Nottingham Forest cette saison (17 goals toutes compétitions confondues et meilleur buteur anglais de Premier League).

Comme Didier Deschamps avec Eduardo Camavinga et Randal Kolo Muani, Tuchel a fermé les yeux devant le statut de certains « cadres » et simplement jugé leur saison. Parce que même si Ancelotti a montré le contraire en écartant João Pedro pour lui préférer un Neymar sur une jambe, le technicien de 52 ans a prouvé que le sportif prime toujours et qu’il n’a pas cédé à une pression populaire parfois totalement irrationnelle.

Moins de stars, plus d’équipe

Très sûr de lui, d’une voix déterminée et jamais tremblotante, avec le sourire nerveux qui le caractérise, le sélectionneur des Three Lions a assumé ses choix devant les regards des journalistes en conférence de presse dans la foulée de la parution de sa liste. En plus de respecter une forme de logique sportive en écartant par exemple Alexander-Arnold, tout sauf transcendant avec le Real Madrid, Tuchel a surtout cherché à construire la meilleure des équipes sans empiler les individualités : « L’équipe la plus performante possible n’est pas nécessairement composée des 26 noms les plus talentueux. […] Je peux assurer à chaque supporter du pays que nous avons 26 joueurs qui sont à 100 % engagés, qui connaissent leur rôle, et qui adhèrent à l’idée d’esprit d’équipe et de désintéressement. »

Tuchel: "The best possible team is not necessarily the 26 most talented names. "I can assure every fan in the country we have 26 players who are 100% committed, and know their role, and are committed to the idea of team spirit and being unselfish." — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) May 22, 2026

Et si elle était là, la clé pour mettre fin au calvaire anglais ? Depuis leur sacre maison en 1966, les Trois Lions – si on la fait à la française – n’ont accédé au dernier carré qu’à deux reprises : en 1990 puis en 2018, c’est tout. Vous parlez de joyaux de la Couronne… Visiblement, empiler les stars à l’ego surdimensionné n’a jamais vraiment fonctionné, les Anglais ne font que le confirmer à chaque grande compétition. Sur le papier, c’est so sexy, mais sur le terrain… C’est toujours plus compliqué. Quand la cuisine ne prend pas, il faut changer la recette, essayer autre chose. Et ça, le chef Tuchel l’a bien compris. Pour une fois, un sélectionneur de l’Angleterre a décidé de frapper très fort et d’avancer contre vents et marées pour construire un collectif fort et huilé. La cherry on the cake, finally ?

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