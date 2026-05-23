S’abonner au mag
  • International
  • Mexique

Le Mexique sanctionné par la FIFA à trois semaines de la Coupe du monde

JD
6 Réactions
Le Mexique sanctionné par la FIFA à trois semaines de la Coupe du monde

Avertissement sec. Le stade de Puebla, dans le centre du Mexique, était loin d’être plein ce vendredi soir, à l’occasion du match amical entre le Mexique et le Ghana (remporté par les locaux, 2-0). Et pour cause, la FIFA avait sanctionné ce mercredi l’un des trois pays organisateurs de la prochaine Coupe du monde en bloquant la vente de places dans certains blocs.

« Homophobie non, ola oui »

La raison ? Des cris jugés homophobes, notamment « puto ! » lancé pendant un dégagement du gardien adverse et qui se passe de traduction en français, lors de matchs de la sélection mexicaine face à l’Equateur et au Paraguay l’année dernière. Sur les blocs vides, la fédération nationale (FMF) a fait amende honorable en posant des bâches qui affichaient un message censé donner la couleur pour la suite : « La ola oui, les cris (homophobes) non ».

Dans un communiqué, la FMF a rappelé son intention de combattre « tout comportement discriminatoire dans les stades » pour faire des enceintes « un espace familial et inclusif ».

Et si on délocalisait le match de la Pride à Guadalajara finalement ?

Les élèves mexicains resteront en cours pendant la Coupe du monde

JD

À lire aussi
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Pep Guardiola est-il le plus grand entraîneur du 21e siècle ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
122
64
31
Revivez Lens-Nice (3-1)
Revivez Lens-Nice (3-1)

Revivez Lens-Nice (3-1)

Revivez Lens-Nice (3-1)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.