Le Mexique sanctionné par la FIFA à trois semaines de la Coupe du monde

Avertissement sec. Le stade de Puebla, dans le centre du Mexique, était loin d’être plein ce vendredi soir, à l’occasion du match amical entre le Mexique et le Ghana (remporté par les locaux, 2-0). Et pour cause, la FIFA avait sanctionné ce mercredi l’un des trois pays organisateurs de la prochaine Coupe du monde en bloquant la vente de places dans certains blocs.

« Homophobie non, ola oui »

La raison ? Des cris jugés homophobes, notamment « puto ! » lancé pendant un dégagement du gardien adverse et qui se passe de traduction en français, lors de matchs de la sélection mexicaine face à l’Equateur et au Paraguay l’année dernière. Sur les blocs vides, la fédération nationale (FMF) a fait amende honorable en posant des bâches qui affichaient un message censé donner la couleur pour la suite : « La ola oui, les cris (homophobes) non ».

Dans un communiqué, la FMF a rappelé son intention de combattre « tout comportement discriminatoire dans les stades » pour faire des enceintes « un espace familial et inclusif ».

Et si on délocalisait le match de la Pride à Guadalajara finalement ?

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