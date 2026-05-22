Encore un trophée pour le PSG

Paris Saint-Germain 3-2 Montpellier

Buts : Idder (12e) et Jangeal (40e et 90e+6 SP) pour le PSG // Vidal (18e) et Thiland-Hérard (22e) pour Montpellier

Expulsion : Boly (64e) pour le PSG

Quand les pros ne sont pas là, les jeunes s’amusent. Au terme d’une finale intense et pleine de rebondissements, le PSG est venu à bout de Montpellier pour remporter la deuxième Coupe Gambardella de son histoire (3-2). Un penalty à la dernière minute de Mathis Jangeal, auteur d’un doublé, offre sur le gong un grand bonheur à la bande de Thomas Leyssales.

Une finale partie dans tous les sens dès les premières minutes. Sur une première accélération de Younes Idder, Paris prend d’abord la main (1-0, 12e), avant de voir le MHSC renverser la table à coups d’attaques rapides. Noah Vidal, avec style (1-1, 18e), puis Robin Thiland-Hérard mettent les Héraultais devant en l’espace de quelques minutes (1-2, 22e). Pas de quoi freiner le PSG, qui peut compter sur un Jangeal très en jambes. Privé de l’égalisation par un retour fou du gardien Ewen Basty, le milieu offensif déjà apparu avec le groupe professionnel cette saison trouve la mire avant la pause (2-2, 40e).

[⚽ VIDÉO BUT] 🇫🇷 Coupe #Gambardella 🤯🤯 INCROYABLE ! 🥵 Le PSG obtient un pénalty à la 90ème, Mathis Jangeal ne tremble pas et s'offre un doublé ! 😳 A 10 contre 11, les Parisiens reprennent l'avantage dans cette finale : 3-2 !https://t.co/V3TrYmtSmC — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 22, 2026

Jangeal, sur le gong

Le second acte est d’abord marqué par un imbroglio arbitral. Alors que Lacine Megnan Pavé est lancé en profondeur aux abords de la surface parisienne, Samba Coulibaly en met trop dans le duel et déséquilibre l’attaquant sudiste. David Boly, qui passait par là et n’avait rien demandé à personne, récolte un rouge sorti de nulle part laissant penser que M. Fouret s’est trompé de joueur. En infériorité numérique, les joueurs de la capitale font le dos rond. Jusqu’à cette dernière minute fatidique : trouvé sur un long ballon, Pierre Mounguengue s’infiltre dans la surface et trébuche à la suite d’un contact avec Angelo Tognarelli. Sentence appliquée par Jeangeal, qui offre le trophée au PSG alors que tout le monde pensait assister à une séance de tirs au but (3-2, 90e+6).

35 ans après son seul succès dans l’épreuve en 1991, le PSG est de retour au sommet du football français également chez les jeunes.

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