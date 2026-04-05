Le casting du dernier carré de la Gambardella

Quatre équipes pour un titre. Les quarts de finale de la Coupe Gambardella ont rendu leur verdict ce dimanche. Le Stade rennais, tenant du titre, a écœuré l’OL de Florent Balmont (0-3). L’ouest sera bien représenté puisque Nantes s’est débarrassé de Troyes grâce à deux buts en deuxième période (2-0).

Le Mbappico entre Caen et le Paris Saint-Germain a tourné à l’avantage des Parisiens, qui menaient déjà de deux buts au bout de onze minutes à d’Ornano (1-4). Mention spéciale pour le lob de 40 mètres signé Mathis Jangeal et pour le doublé de Pierre Mounguengue, qui s’est permis de planter un retourné.

Dernier qualifié : Montpellier, qui a obtenu son billet sur la pelouse de Nice devant quelque 400 spectateurs (1-3). Les demi-finales se joueront le dernier week-end du mois d’avril, et la finale le 22 mai, au Stade de France.

Les recruteurs ne manqueraient ça pour rien au monde.

Le PSG a déjà son ticket pour une demi-finale européenne