Les mots bouleversants de la Fédération roumaine au sujet de Mircea Lucescu

On voulait croire qu’il allait s’en remettre. Hospitalisé en soins intensifs depuis plus d’une semaine, la légende du football roumain Mircea Lucescu est décédée ce mardi soir à 80 ans. Il n’a pas fallu beaucoup de temps avant que les hommages n’affluent sur les réseaux sociaux. Ses anciens clubs turcs, Galatasaray et Besiktas, font partie des clubs à avoir réagi.

Mais l’un des communiqués les plus émouvants est probablement celui de la Fédération roumaine de football, dont il était le sélectionneur il y a encore quelques jours après avoir compté lui-même 70 sélections durant sa carrière de joueur. Dans un long message, sa Fédération a tenu à exprimer « son immense regret suite au décès de celui qui fut, est et restera une légende absolue ».

« Il incarnait l’élégance et l’intelligence sur le terrain »

« Le football roumain perd aujourd’hui non seulement un tacticien de génie, mais aussi un mentor, un visionnaire et un symbole national qui a porté les couleurs de la Roumanie au sommet du succès mondial. Mircea Lucescu laisse derrière lui un héritage colossal, difficile à égaler dans l’histoire du sport roi. En tant que joueur, il incarnait l’élégance et l’intelligence sur le terrain. Figure emblématique du Dinamo Bucarest, club avec lequel il a remporté 7 titres de champion, Lucescu a également brillé sous les couleurs de l’équipe nationale. »

« C’est sur le banc d’entraîneur qu’il a véritablement révélé son génie », poursuit-elle. « Ses succès internationaux, les trophées européens remportés, ses triomphes avec Galatasaray et Beşiktaş en Turquie, ainsi que son passage au Shakhtar Donetsk, en Ukraine, l’ont propulsé au panthéon des entraîneurs les plus titrés de l’histoire du football mondial. À l’été 2024, il est revenu à la sélection nationale qu’il aimait sans limite. »

« Adieu, Mircea Lucescu ! Merci pour tout ce que tu as apporté au football roumain ! Que Dieu te garde en paix ! » conclut la Fédération en précisant que le processus de nomination d’un nouveau sélectionneur est suspendu pour une durée indeterminée. Une minute de silence sera aussi organisée sur toutes les pelouses des trois divisions masculine et de la première division féminin lors de la prochaine journée.