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Mircea Lucescu aura un stade à son nom

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Mircea Lucescu aura un stade à son nom

L’hommage continue. Une cérémonie d’hommage à Mircea Lucescu, décédé ce mardi, s’est déroulée jeudi matin à l’Arena Națională de Bucarest. Au terme de ce moment solennel, Cătălin Predoiu, Vice-Premier ministre de la Roumanie, annonce que le futur stade du Dinamo Bucarest portera le nom de l’emblématique entraîneur roumain. « En hommage à l’héritage exceptionnel que Mircea Lucescu a apporté au football national et au football mondial, nous avons décidé d’entamer les démarches juridiques pour que le futur stade du Dinamo Club porte le nom de : Stade Dinamo-Mircea Lucescu », déclare le politicien à la presse.

Avant sa vie d’entraîneur, Mircea Lucescu a été joueur professionnel de 1963 à 1982. Son aventure a démarré au Dinamo Bucarest (1963-1977), avant d’y revenir dans le costume d’entraîneur entre 1985 et 1990, pour un titre de champion et deux coupes nationales.

Une reconnaissance éternelle.

Mircea Lucescu, mourir sur scène

CT

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