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Concours : un maillot extérieur de l’équipe de France à gagner

Dégaine (by So Foot)
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Concours : un maillot extérieur de l’équipe de France à gagner

Fais une petite place dans ton armoire… En collaboration avec notre partenaire Tibix, qui fabrique notamment des protège-tibias personnalisés, nous faisons gagner une paire de protège-tibias et un exemplaire du nouveau maillot de l’équipe de France extérieur, le vert.

Pour jouer, c’est simple, ça se passe sur Instagram : il faut suivre deux comptes, liker et répondre à une question en commentaires. Ça prend 20 secondes.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Allez, bonne chance à toutes et à tous.

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Dégaine (by So Foot)

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