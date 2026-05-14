Mbappé et les Bleus commentent leur convocation

C’est sa compète, non ? Kylian Mbappé a réagi à sa troisième convocation pour le Mondial. Le capitaine de l’équipe de France a publié une photo du petit enfant qu’il a été (et qui est sûrement en lui). Le joueur du Real Madrid est prêt pour cet été : « Coupe du monde, Partie 3. Une fierté immense de pouvoir une nouvelle fois représenter mon pays dans la plus grande des compétitions. On va essayer de vous rendre fiers. » Il a sûrement publié depuis les vestiaires du Santiago-Bernabéu, puisque l’attaquant est de retour dans le groupe du Real Madrid, qui affronte le Real Oviedo ce mercredi.

« Un rêve de gosse »

Sur TF1, où Didier Deschamps a dévoilé les noms des 26 joueurs de l’équipe de France, Manu Koné a aussi abordé sa grande fierté de faire partie des 26. « Je repense aux moments quand j’étais petit… C’est une très belle nouvelle, je suis content. C’est une très grande fierté, je l’attendais depuis très longtemps. » Le milieu de terrain disputera son premier Mondial. Brice Samba, deuxième gardien des Bleus, a évoqué « un rêve de gosse » de faire partie de cette liste. « Impatient de vivre cette aventure avec un groupe extraordinaire. Vivement la suite. » La Ligue des champions avec Rennes ?

Bref, en route pour la troisième étoile ?

Le championnat le plus représenté de la liste des Bleus est...