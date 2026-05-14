Lionel Messi continue de se régaler en MLS

Sympa, la prépa pour le Mondial. Deuxième de conférence Est en MLS, l’Inter Miami s’est remis dans le bon sens en enchaînant deux victoires après un coup d’arrêt (une défaite contre Orlando et un nul contre New England Revolution). La dernière, obtenue cette nuit à Cincinnati (3-5), Miami la doit en grande partie à son homme à tout faire, Lionel Messi.

MESSI BRACE! ✨ A beautiful team goal from @InterMiamiCF finished off by Messi. 🤝 pic.twitter.com/gBZ9CFjgXA — Major League Soccer (@MLS) May 14, 2026

À 38 balais, l’octuple Ballon d’or continue de se régaler aux States : il a inscrit un doublé et délivré une passe dé cette nuit, ce qui le fait rester sur quatre buts pour autant d’offrandes lots des trois derniers matchs. En forme, l’Argentin se prépare tranquillement à la Coupe du monde (il a été présélectionné par Lionel Scaloni), où l’Argentine défendra son titre dans un peu moins d’un mois.

Le retour au niveau « mondial » risque cependant de lui faire un peu bizarre…

Messi et l’Inter Miami prennent une remontada