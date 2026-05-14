Grosse frayeur pour Philippe Mexès... à cause d'une balle de tennis !

Un pompier de service, dans le bon sens du terme. Grosse frayeur pour Philippe Mexès à son domicile, près du bassin d’Arcachon. Ce jeudi matin, l’ancien international français a publié des images de vidéosurveillance après que ce qui ressemble à une haie se soit embrasé. Un départ de feu apparemment stoppé à l’aide (de ce qui ressemble encore) d’un tuyau d’arrosage, avec l’aide d’un autre riverain.

Les balles de tennis, outil d’incendie volontaire ?

Sur sa publication Instagram, Mexès indique que ce début d’incendie aurait été causé par « une balle de tennis en feu ». Si l’on n’a pas plus d’infos pour le moment, ce n’est pas la première fois que des balles de tennis sont à l’origine de départs de feu. Contenues d’un produit hautement inflammable, ces balles peuvent être utilisées dans le cadre d’incendies volontaires, notamment à l’aide de lances pierres.

Une très grosse mésaventure pour Mexès, dans un contexte où un homme a été retrouvé en début de semaine dans les décombres de sa maison partie en fumée, à La Teste-de-Buch, commune limitrophe de Gujan-Mestras, là où le natif de Toulouse est installé depuis de longues années déjà. Une géographie située au pied de la Dune du Pilat, et une région particulièrement sensible aux incendies : 7 000 hectares de cette forêt environnante étaient partis en fumée en juillet 2022.

D’où la nécessité de connaître les bons réflexes.

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