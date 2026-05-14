Novak Djokovic félicite les joueurs du Mans (en français) pour leur montée en Ligue 1

Le Mans, future place to be ? Après l’officialisation par la LFP de la victoire des Manceaux samedi dernier à Bastia (0-2), et donc une montée en Ligue 1 désormais officielle, Novak Djokovic, actionnaire du club via le fonds d’investissements brésilien Outfield, a adressé un message de félicitations aux joueurs de Patrick Videira.

Sur le court, et dans un français impeccable, l’actuel numéro 4 du classement ATP a chaleureusement félicité le club. « Félicitations à tout le monde, vous méritez tout le succès de cette saison, vous avez réussi à réaliser votre objectif et c’est vraiment magnifique. Je vous souhaite de bonnes célébrations, vous savez qu’il était nécessaire de réaliser cet objectif donc amusez-vous car c’est un jeu spécial pour vous. Allez Le Mans ! »

Parmi le parterre de grands sportifs actionnaires du Mans via Outfield, le Serbe n’est pas seul à avoir participé à cette vidéo publiée par le club lui-même. Tour à tour, le parterre d’investisseurs issus du monde automobile s’est relayé pour enchaîner les félicitations : l’homme d’affaires Georgios Frangulis, puis les ex-pilotes de Formule 1 Felipe Massa et Kevin Magnussen. Pas encore en vacances avec le Real Madrid, Thibaut Courtois n’a pas participé à cette vidéo.

Vous êtes pas prêts pour la « Corbeille du Mans » la saison prochaine.

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