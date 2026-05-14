S’abonner au mag
  • France
  • Le Mans

Novak Djokovic félicite les joueurs du Mans (en français) pour leur montée en Ligue 1

TJ
3 Réactions
Novak Djokovic félicite les joueurs du Mans (en français) pour leur montée en Ligue 1

Le Mans, future place to be ? Après l’officialisation par la LFP de la victoire des Manceaux samedi dernier à Bastia (0-2), et donc une montée en Ligue 1 désormais officielle, Novak Djokovic, actionnaire du club via le fonds d’investissements brésilien Outfield, a adressé un message de félicitations aux joueurs de Patrick Videira.

Sur le court, et dans un français impeccable, l’actuel numéro 4 du classement ATP a chaleureusement félicité le club. « Félicitations à tout le monde, vous méritez tout le succès de cette saison, vous avez réussi à réaliser votre objectif et c’est vraiment magnifique. Je vous souhaite de bonnes célébrations, vous savez qu’il était nécessaire de réaliser cet objectif donc amusez-vous car c’est un jeu spécial pour vous. Allez Le Mans !  »

Parmi le parterre de grands sportifs actionnaires du Mans via Outfield, le Serbe n’est pas seul à avoir participé à cette vidéo publiée par le club lui-même. Tour à tour, le parterre d’investisseurs issus du monde automobile s’est relayé pour enchaîner les félicitations : l’homme d’affaires Georgios Frangulis, puis les ex-pilotes de Formule 1 Felipe Massa et Kevin Magnussen. Pas encore en vacances avec le Real Madrid, Thibaut Courtois n’a pas participé à cette vidéo.

Vous êtes pas prêts pour la « Corbeille du Mans » la saison prochaine.

Antoine Rabillard : « Sur le but de la montée, j’ai chialé comme un gamin  »

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier
  • L'anesthésiste tueur
Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier

Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier

Après le Prix Varenne, notre article sur L'Affaire Péchier a remporté le prix Angle Noir du Club de la Presse de Reims, qui récompense le meilleur fait divers de l'année.

Les grands récits de Society: L'affaire Frédéric Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Ousmane Dembélé est-il le meilleur joueur de la saison de Ligue 1 ?

Oui
Non
Fin Dans 8h
76
43
02
Revivez Lens-PSG (0-2)
Revivez Lens-PSG (0-2)

Revivez Lens-PSG (0-2)

Revivez Lens-PSG (0-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.