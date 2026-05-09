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Bastia-Le Mans définitivement arrêté après des incidents en tribunes

TB
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Bastia-Le Mans définitivement arrêté après des incidents en tribunes

Triste fin. Alors que le Sporting Club de Bastia se dirigeait vers une inéluctable descente en National 1 en s’inclinant face à une équipe du Mans lancée vers la Ligue 1 (0-2), de violents incidents ont éclaté en tribunes. Dans la foulée du deuxième but manceau signé Milan Robin à l’entame du temps additionnel, des fumigènes et bombes agricoles ont été jetés sur la pelouse. L’arbitre de la rencontre, M. Buquet, a intimé aux 22 acteurs de regagner les vestiaires, conduisant à une interruption de la rencontre.

Après de longues minutes d’attente, l’homme en noir s’est présenté face aux médias pour annoncer l’arrêt définitif de la rencontre. « Face aux évènements il a été décidé que le match ne reprendrait pas », a-t-il simplement commenté, sans préciser si le score allait être entériné. Avec la victoire qui se profilait, Le Mans s’apprêtait à célébrer son retour en Ligue 1, seize ans après avoir quitter l’élite du football français.

Une fête simplement reportée ?

Une dernière journée de Ligue 2 bouillante

TB

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