Pas de quartier pour l'Inter face à la Lazio

Lazio 0-3 Inter

Buts : Martinez (6e), Sučić (39e), Mkhitaryan (76e) pour les Nerazzurri

Expulsion : Romagnoli (59e) côté Lazio

Pas encore la tête aux vacances. Déjà sacré champion d’Italie, l’Inter affrontait la Lazio en championnat quatre jours avant de retrouver les Biancocelesti en finale de la Coupe d’Italie. Une promenade de santé pour les protégés de Cristian Chivu qui se sont imposés 3 à 0 au stadio Olimpico.

Ballade digestive

Les Nerazzuri ont pris les commandes de la rencontre dès l’entame du match avec l’ouverture du score signée Lautaro Martínez (0-1, 6e). L’international argentin a été dans tous les bons coups interistes puisque c’est lui qui a décalé Petar Sučić qui a fait honneur à son prénom en envoyant un pétard dans la cage d’Edoardo Motta depuis l’extérieur de la surface romaine (0-2, 39e).

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L’expulsion d’Alessio Romagnoli juste avant l’heure de jeu après une vilaine faute sur Ange-Yohan Bony (59e) n’a pas fait les affaires de la Lazio puisque les protégés de Maurizio Sarri ont encaissé un troisième but, inscrit par Henrikh Mkhitaryan (0-3, 76e). Un résultat qui éloigne un peu plus la Lazio d’une compétition européenne pour la saison prochaine.

Ou alors il s’agissait juste de préserver leurs forces avant la finale de Coppa pour les Biancocelesti.

SS Lazio (4-3-3) : Motta – Marusić (Lazzari, 77e), Romagnoli, Gila (Provtsgaard, 56e), Pellegrini – Rovella (Patric, 56e), Basić, Dele-Bashiru – Cancellieri (Isaksen, 56e), Noslin, Pedro (Dia, 62e). Entraîneur : Maurizio Sarri.

FC Internazionale (3-5-2) : Martinez – Bisseck, Acerbi, Bastoni (Henrique, 63e) – Diouf, Sučić (Mosconi, 80e), Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto – Thuram, Martinez (Dumfries, 63e). Entraîneur : Cristian Chivu.

L’Inter nouveau leader après sa victoire contre la Lazio