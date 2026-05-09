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La défense du PSG décimée pour la réception de Brest

LB
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La défense du PSG décimée pour la réception de Brest

Turn-over forcé. Après la qualification pour sa deuxième finale consécutive en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a annoncé que trois de ses titulaires mercredi seraient absents pour la réception de Brest ce dimanche.

Hakimi poursuit sa rééducation

Dans un communiqué publié ce samedi après-midi, le PSG indique que Willian Pacho et Nuno Mendes sont « touchés à la cuisse droite », tandis que Warren Zaïre-Emery souffre « d’une lombalgie au dos ». Le club parisien a également donné des nouvelles de Quentin Ndjantou, Achraf Hakimi et Lucas Chevalier qui poursuivent leurs soins. Interrogé sur ces blessures en conférence de presse, Luis Enrique a assuré qu’il n’y avait « rien de grave ».

Suffisant pour que le suspense en Ligue 1 continue un peu ?

La préfecture de Paris en défaveur d’une fan zone pour la finale de Ligue des champions

LB

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