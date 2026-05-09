Elye Wahi raconte son retour au Vélodrome

Une crêpe Wahi. 24h avant un match crucial pour le maintien de l’OGC Nice face à Auxerre, Elye Wahi est revenu sur le moment chaud de sa saison : son retour au Vélodrome. Il y a moins de deux semaines avec le GYM, l’ancien marseillais avait climatisé les supporters de l’OM en égalisant grâce à une panenka splendide en toute fin de rencontre.

Chez L’Équipe, l’Aiglon a raconté ce choix zidanesque : « Rulli me connaît, la preuve, il a plongé du côté où j’ai l’habitude de tirer. Dans les grands moments, il faut faire des grandes choses. Je n’en fais pas tout le temps, des panenkas, mais c’est un geste que je maîtrise et j’étais sûr de la réussir. Avec la confiance que j’avais à ce moment-là, personne n’aurait pu m’empêcher de la réussir. »

« Pourtant, je n’ai jamais eu de problèmes avec personne »

Ce retour à Marseille avait aussi été marqué par des duels âpres et des chambrages avec Facundo Medina et Leonardo Balerdi qui visiblement, voulaient en découdre ce soir-là. Face à ses anciens coéquipiers, Wahi assure qu’il ne sait pas laisser faire : « C’est vrai que c’est allé loin, et de mon côté aussi. Pourtant, je n’ai jamais eu de problèmes avec personne, dans aucun vestiaire. Je savais que ce retour au Vélodrome ne serait pas facile pour moi (…), mais à ce point-là, je ne pensais pas.»

Au coup de sifflet final, le nouvel ennemi du Vélodrome (la liste s’agrandit jour après jour), n’a d’ailleurs pas demandé aux deux concernés pourquoi lui avaient-ils réservé un tel traitement. À la place, l’ancien lensois s’était empressé de poster sur ses réseaux sociaux pour chambrer à son tour l’OM.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Chambrer l’OM, ça arrive tellement souvent que ce n’est même plus drôle.

Wahi always him