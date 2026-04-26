Rattrapé sur le fil par Nice, l'OM n'avance plus

Alors que l'OM pensait avoir fait le plus dur dimanche soir face à Nice, Elye Wahi a permis aux Aiglons de récupérer un point de leur déplacement au Vélodrome, en réussissant une panenka (1-1). Sans doute la seule image qu'on gardera de cette soirée loin d'être inoubliable.

Marseille 1-1 Nice

Buts : Højbjerg (66e) pour l’OM // Wahi (88e) pour l’OGCN

En clair tout le week-end, Ligue 1+ était en mission promo afin de gratter de nouveaux abonnés pour la saison prochaine. Si Lorient-Strasbourg ou encore Le Havre-Metz ont pu faire lever les foules plus tôt dans la journée, on espère que pas trop de monde n’aura consacré son dimanche soir à ce Marseille-Nice, purge par excellence, qu’on aura très vite envie d’oublier. Au bout de l’ennui, l’OM n’a pris qu’un point, frustré par une panenka d’Elye Wahi (1-1), qui a refroidi le Vélodrome à quelques minutes du terme, ce qui ne va certainement pas aider les joueurs marseillais à se réconcilier avec leur public.

Quand le plus gros highlight de la première période n’est autre que le déploiement des banderoles des supporters marseillais à l’encontre de leur direction, c’est qu’on n’a vraiment pas grand-chose à raconter sur ce qu’il s’est passé sur le pré. Allez, on peut accorder à l’OM une tête dangereuse d’Arthur Vermeeren, tôt dans la rencontre, bien boxée par Yehvann Diouf (5e), ou encore un autre coup de casque signé Leonardo Balerdi, stoppé lui aussi par le portier niçois (27e). Dans l’ensemble, c’est un contenu beaucoup trop léger proposé par les Phocéens à un stade devenu amorphe, mais qui n’a pas caché son mécontentement la mi-temps venue, avec des sifflets stridents pour raccompagner les joueurs au vestiaire. Pouvait-on réellement en être autrement, d’ailleurs, avec cette composition plus qu’étrange et très défensive préparée par Habib Beye ?

Elye Wahi s’est bien vengé

En face, Nice n’en a pas fait beaucoup plus, mais ce n’était pas aux Aiglons de créer du jeu. Le 5-4-1 préparé par Claude Puel, peu ambitieux mais terriblement compact, suffisait à contrecarrer les plans adverses. Après la pause, on a senti un léger mieux côté marseillais, avec plus de situations dangereuses, jusqu’à la délivrance : une tête plongeante décisive de Pierre-Emile Højbjerg sur un centre de Tochukwu Nnadi (1-0, 66e), le Nigérian étant l’une des seules réjouissances de la partie pour l’OM. Cette ouverture du score a eu le mérite de faire lever le Vélodrome pour la première fois de la soirée, mais celui-ci aurait pu être refroidi aussi vite, lorsque Geronimo Rulli a (encore) pris beaucoup trop de risques quelques minutes plus tard, permettant au jeune entrant Kaïl Boudache d’avoir une tête relativement simple à claquer au fond des filets, ce qu’il n’est pas parvenu à faire (70e).

Nice n’était pas dangereux, Nice n’avait rien à se mettre sous la dent, mais Nice est revenu par un trou de souris : une faute stupide du jeune Tadjidine Mmadi sur Jonathan Clauss a offert un penalty aux Aiglons, transformé sur une panenka par Elye Wahi (1-1, 88e). Le chambrage ultime par celui qui n’a jamais vraiment réussi à Marseille et pour qui tout va mieux à Nice, avant d’être conspué quelques secondes plus tard par le Vélodrome au moment de sa sortie. Dans le temps additionnel, Balerdi a manqué une balle de match sur coup de pied arrêté, Mason Greenwood a tenté de loin aussi, sans succès, et Mmadi a manqué de malice pour aller gratter un penalty qui aurait pu être sifflé. Marseille s’endormira frustré et sixième, Nice est soulagé mais toujours quinzième.

Marseille (5-2-2-1) : Rulli – Weah, Pavard, Balerdi, Medina, Emerson (Mmadi, 62e) – Højbjerg, Nnadi (Kamissoko, 80e) – Timber (Abdelli, 81e), Vermeeren (Greenwood, 63e) – Aubameyang. Entraîneur : Habib Beye.

Nice (5-4-1) : Diouf – Clauss, Mendy, Bah, Peprah, Bard (Abdi, 81e) – Cho (Boudache, 67e), Boudaoui, Abdul Samed (Kevin Carlos, 81e), Sanson (Diop, 46e) – Wahi (Vanhoutte, 90e+1). Entraîneur : Claude Puel.

Revivez Marseille-Nice (1-1)