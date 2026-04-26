Strasbourg renverse miraculeusement Lorient

Lorient 2-3 Strasbourg

Buts : Cadiou (26e) et Pagis (54e, SP) pour les Merlus // Nanasi (62e), Adjei CSC (90e+2) et Omobamidele (90e+9) pour le Racing

Deux bonnes têtes de top 10.

C’était une belle après-midi de football, ce dimanche au Moustoir, entre Lorient et Strasbourg, deux formations qui, sauf tremblement de terre, devraient terminer leur saison dans la première partie du tableau de Ligue 1. Ce serait en tout cas largement mérité au vu de leur saison complète, et les deux équipes ont encore produit de bonnes choses, avec un scénario imprévisible jusqu’au bout. Les Merlus avaient bien mieux entamé leur partie, Noah Cadiou mettant les siens devant à la suite grâce à un plat du pied (1-0, 26e), puis Pagis doublant la marque au retour des vestiaires sur penalty (2-0, 53e).

Nanasi pour vous servir

Il fallait au moins ça au Racing pour se réveiller, qui avait déjà reçu une petite claque cette semaine avec l’élimination de la Coupe de France face à Nice. Sebastien Nanasi a relancé les Alsaciens en profitant d’une relance trop présomptueuse d’Yvon Mvogo (2-1, 62e)., et au bout d’une deuxième mi-temps quasi pleinement dominée par Strasbourg, le Suédois a permis à son équipe d’égaliser d’une tête un peu veinarde, déviée par Nathaniel Adjei dans son propre but (2-2, 90e+2). Dans le temps additionnel, Emanuel Emegha a eu une première balle de match, mais le Néerlandais a manqué son duel. On pensait alors en rester là, mais sur le dernier corner strasbourgeois de la partie, Andrew Omobamidele a surgi au deuxième poteau et crucifié le Moustoir (2-3, 90e+9).

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Lorient (3-4-3) : Mvogo – Meïté, Faye, Adjei – Katseris (Igor Silva, 86e), Abergel (Avom, 70e), Cadiou, Kouassi – Makengo (Soumano, 82e), Dieng (Tosin, 69e), Pagis (Karim, 82e). Entraîneur : Olivier Pantaloni.

Strasbourg (4-2-3-1) : Penders – Mwanga (Moreira, 76e), Högsberg, Doukouré (Omobamidele, 65e), Luis – El-Mourabet (Ouattara, 67e), Oyedele – Amo-Ameyaw, Nanasi, Yassine (Emegha, 85e) – Enciso (Godo, 67e). Entraîneur : Gary O’Neil.

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