Deux anciens Lyonnais offrent la victoire au Brésil

Brésil 2-1 Égypte

Buts : Guimarães (7e), Endrick (52e) pour la Seleção // Ziko (11e) pour les Pharaons

La victoire en chantant. Déjà présente aux États-Unis à quatre jours du début du Mondial, le Brésil s’est rassuré en dominant l’Égypte (2-1) au Huntington Bank Field de Cleveland pour son dernier match amical de préparation.

Erreurs défensives en pagaille

Si la rencontre s’est débloquée très tôt, c’est avant tout grâce aux erreurs défensives des deux sélections. Bruno Guimarães ne s’est pas fait prier pour ouvrir le score. Auteur d’un excellent pressing sur Mohanad Lasheen, l’ancien milieu lyonnais lui a parfaitement subtiliser la balle à l’entrée de la surface égyptienne avant de parfaitement ajuster Oufa Shobeir sur sa frappe (1-0, 7e). Mais les Pharaons n’ont pas mis longtemps à réagir grâce à Mostafa Ziko, mis en orbite par une passe en retrait mal assurée de Marquinhos (1-1, 11e).

Malgré le statut quo au retour des vestiaires, le banc brésilien a su faire la différence. Entré à la pause, Endrick a retrouvé le chemin des filets avec la sélection pour la première fois depuis le 9 juin 2024 face au Mexique (2-3), soit quasiment deux ans jour pour jour grâce au service trois étoiles de Raphinha (2-1, 52e). En revanche, le Brésil déjà privé de Neymar a vu s’ajouter Wesley Franca à son infirmerie, sorti à la 17e minute pour une blessure au mollet.

Tout va bien.

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