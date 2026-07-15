Didier Deschamps : « Je ne veux pas passer pour une pleureuse »

Apparu abattu à son pupitre, Didier Deschamps est revenu à chaud sur l’élimination face à l’Espagne mettant fin à son rêve de fin dorée avec les Bleus. Supériorité de l’adversaire, défaillance collective, interrogations sur l’arbitre mais aussi un peu de fierté dans le fond du cœur : drôle de chant du cygne.

Didier, diriez-vous que la France a pris une leçon de foot ce soir ?

Évidemment que cette équipe d’Espagne est forte, elle l’a prouvé, et nous, on a été en dessous. On a commis plus d’erreurs techniques que ce qu’on a fait jusqu’à présent, et même si je pensais que les joueurs avaient bien récupéré, on était aussi un ton en dessous physiquement. La défaite est surtout due à ces deux raisons. Pour espérer plus, il fallait être au maximum, et on ne l’a pas été, malheureusement. Ça nous amène à une énorme déception. Il y a eu aussi des décisions pour le moins discutables, notamment en deuxième période, même si la première est sûrement plus importante.

Diriez-vous que c’est aussi une faillite émotionnelle ?

Peut-être, oui. Soit on ne maîtrise pas assez et l’adversaire vous fait faire la faute, soit… C’est une demi-finale de Coupe du monde, et pour beaucoup de joueurs présents, c’était la première. Pour être dangereux et créer plus de problèmes à cette équipe d’Espagne, il faut être au top sur tous les points. Je suis sûr que ce n’était pas le cas pour nous aujourd’hui.

L’arbitre de ce soir avait-il le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du monde ? Répondez-y. Moi je n’y répondrai pas. Didier Deschamps

Quelles décisions arbitrales avez-vous dans le viseur ? Et parleriez-vous de goût d’inachevé après cette défaite ?

(Il secoue la tête de droite à gauche) Non… La déception est là car l’ambition était là. Les joueurs étaient anéantis dans le vestiaire, je le comprends. S’arrêter, ça fait mal. Après, je ne vais pas rentrer… (Il se coupe.) Mais je vous pose une question : le quatrième et le cinquième arbitres étaient top niveau, je peux le dire parce que j’ai beaucoup discuté avec eux. Mais je vous demande, et je ne vais pas vous répondre moi, parce que je ne veux pas passer pour une pleureuse parce qu’on a perdu : l’arbitre de ce soir avait-il le niveau pour arbitrer une demi-finale de Coupe du monde ? Répondez-y. Moi je n’y répondrai pas.

Quelles étaient les forces de l’Espagne ce soir, et avez-vous été surpris de leur niveau ?

Des forces offensives et défensives. Que l’Espagne sache défendre, on le savait, et ils l’ont prouvé. Ils laissent peu d’espaces aux attaquants et avec des imprécisions techniques, ça devient impossible de créer des situations dangereuses. On avait un niveau technique inférieur au reste de la compétition.

Comment expliquer la faillite des cadres ?

(Il inspire.) C’est le très haut niveau… Nous, évidemment, dans les enchaînements… Eux sont très bons dans les lectures de trajectoires, dans le fait d’intercepter les passes, et on n’a pas trouvé les solutions. Si on n’a pas eu l’expression offensive et technique qu’on a eue jusqu’à présent, c’est 1) de notre faute et 2) le mérite de l’adversaire. Sur un tel match, je le répète, il faut être au maximum, et l’équipe de France ne l’était pas ce soir.

J’ai toujours voulu que mes joueurs soient heureux, j’ai toujours voulu l’être aussi, et aujourd’hui, ce n’est pas un moment heureux. Didier Deschamps

Pourquoi avez-vous fait rentrer Lacroix plutôt que Konaté ?

(Il hausse les yeux au ciel.) C’est un choix. Malheureusement pour Ibou, il n’est pas arrivé à son meilleur niveau avec nous. Il y a aussi une question de positionnement : Ibou joue tous ses matchs avec Liverpool à droite, alors que Maxence, avec sa polyvalence, peut jouer à gauche. Il avait aussi déjà joué dans cette compétition, j’étais dans ma logique, qui n’est peut-être pas la vôtre.

D’un point de vue personnel, quels sentiments vous traversent ?

Ça importe peu. Comme les joueurs, j’avais cette ambition et volonté d’aller en finale. On a encore un match à jouer, même si c’est la petite finale. Je ressens beaucoup de fierté d’avoir réalisé ce qu’on a réalisé, dans des conditions très difficiles (le décès de sa mère au lendemain du match contre la Norvège, NDLR). Ça nous a donné encore plus d’ambition et d’espoirs. Mais il faut accepter la défaite et féliciter cette équipe d’Espagne. Je suis très content, très fier, de tout ce que j’ai fait pour la sélection. En 2018, bien sûr, en 2022 aussi, et aujourd’hui, de réussir à maintenir l’équipe de France à un niveau élevé. Mais c’est comme ça. J’ai toujours voulu que mes joueurs soient heureux, j’ai toujours voulu l’être aussi, et aujourd’hui, ce n’est pas un moment heureux. À ce niveau, il faut accepter. J’ai le sentiment aujourd’hui que… (grand silence) je ne suis pas content.

Ils sont repartis gentils