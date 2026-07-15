Encore une mauvaise nouvelle pour le foot français

Décidément, sale soirée pour le foot français. Déjà en mauvaise posture pour survivre, et sanctionnés d’une exclusion des championnats nationaux, les Girondins de Bordeaux devraient perdre tout espoir malgré leur appel devant la DNCG.

Vers une liquidation judiciaire

Selon L’Équipe, les Bordelais devraient voir leur sanction entérinée par le gendarme du foot français, leur ultime repreneur se retirant de l’affaire. Sparta, le fonds d’investissement britannique en question, n’a pas pu « réunir les 10 millions d’euros nécessaires pour financer la prochaine saison ».

Toujours selon le quotidien, les dirigeants girondins iront sans leurs investisseurs potentiels devant la commission d’appel de la DNCG et devraient donc voir leur sanction confirmée. La dernière lueur d’espoir pour Bordeaux serait donc que Gérard Lopez injecte lui-même les 10 millions manquants pour sauver le club d’une relégation dans les divisions régionales. Toute cette histoire pourrait d’ailleurs mener à la liquidation judiciaire du club, laissant les dernières charges à l’association…

La chute continue.

Bordeaux de retour devant la DNCG le 15 juillet