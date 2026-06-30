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Le ciel tombe encore sur la tête des Girondins de Bordeaux

ABS
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Le ciel tombe encore sur la tête des Girondins de Bordeaux

Et le ciel (re)-tomba sur la tête des Girondins de Bordeaux. Comme pressenti cette semaine, la DNCG a décidé d’exclure le sextuple champion de France de Ligue 1 de toutes les compétitions nationales. Alors que le gendarme du foot français demandait neuf millions d’euros supplémentaires au club bordelais pour boucler le budget de la saison prochaine, la somme nécessaire n’a pas été apportée. Bordeaux devra donc repartir du sixième échelon du foot français, en Régional 1. Pour rappel, les Girondins évoluaient depuis maintenant deux saisons en National 2 et ont loupé de peu la remontée à deux reprises.

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Le club va faire appel

Le club bordelais a partagé sa confiance dans un communiqué et annoncé faire appel de la décision : « Le club entend faire appel de cette décision dans les délais prévus par les règlements. » Bloqué dans un processus de vente à rallonge, Gerard Lopez devra trouver les fonds nécessaires pour convaincre la DNCG.

Mission impossible ?

La crainte d’une nouvelle rétrogradation pour les Girondins de Bordeaux

ABS

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