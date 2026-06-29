La crainte d’une nouvelle rétrogradation pour les Girondins de Bordeaux

On prend les mêmes et on recommence. Bordeaux a rendez-vous ce mardi avec la DNCG, mais Gérard Lopez a encore décidé de faire des siennes. D’après Sud Ouest, le propriétaire du club ainsi que les potentiels futurs repreneurs issus du fonds Sparta Capital ne verseront pas les neuf patates dont le club a besoin pour boucler la saison écoulée et assurer la prochaine. Cette situation pourrait placer les Girondins en sursis, voire pire, avec une rétrogradation.

Gagner du temps

Selon L’Équipe, les futurs repreneurs avec Franck Tuil en chef de rang, ainsi que le commissaire d’exécution de plan de continuation Franck Michel et le juge-commissaire Jean-Louis Blouin chercheraient à gagner du temps pour permettre l’arrivée des fonds nécessaires, c’est-à-dire trois millions pour Lopez et six pour le Sparta Capital.

Mais ce n’est pas tout, le fonds d’investissement cherche également à obtenir des certitudes de la Métropole et de son président Thomas Cazeneuve sur le montant du loyer du stade Atlantique et de leurs offres d’achat. Autant dire que la saga du rachat des Girondins n’est pas terminée.

Un bazar permanent.

Une légende des Girondins s’épanouit dans l’architecture