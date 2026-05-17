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Les Girondins de Bordeaux bientôt vendus ?

TB
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Les Girondins de Bordeaux bientôt vendus ?

C’est l’heure des soldes. Une nouvelle fois incapables de remonter et bloqués en National 2, les Girondins de Bordeaux sont au plus mal. Tenus en échec par Avranches lors de l’ultime journée (3-3), les voici rendus à espérer qu’au moins trois clubs de l’étage supérieur ne présentent pas les garanties financières nécessaires pour espérer être repêchés en Ligue 3. C’est dans ce contexte que Sud Ouest affirme que le club pourrait changer de mains.

Un nouvel investisseur à la tête des Girondins ?

Propriétaire du club depuis 2021, Gérard Lopez serait ainsi entré en négociations exclusives avec Franck Tuil, propriétaire du fonds d’investissement Sparta Capital Management, basé à Londres. Si elles devaient aboutir, ce dernier deviendrait alors actionnaire majoritaire, quand l’Hispano-Luxembourgeois resterait au capital du club. Les deux hommes avaient d’ailleurs déjà été associés dans le processus de rachat du LOSC, en 2021.

Certains ont-ils encore la force d’y voir une lueur d’espoir ?

Bordeaux ne montera pas en Ligue 3

TB

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