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Kombouaré : « Je n’ai pas envie de prendre une fessée »

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Kombouaré n’aime pas les fessées

Pour son grand retour dans l’élite, le Paris FC devrait finir à la 11e place du championnat. La réception du Paris Saint-Germain dimanche soir n’aura pas d’enjeu particulier, ni pour l’un, ni pour l’autre club parisien. Mais Antoine Kombouaré, dont on connaît l’histoire avec le PSG, compte tout de même jouer le coup à fond. « Je suis entraîneur du PFC, supporter du PSG avant et après le match, mais pendant, je n’aurai qu’une envie, c’est de gagner ce match, a-t-il prévenu vendredi en conférence de presse. Sur le terrain, je ne vois pas le PSG nous faire de cadeaux, et nous pareil. »

« On a la chance de jouer ce match avec un enjeu pas important car on est maintenus et on a la chance de jouer le champion. Je n’ai pas envie de prendre une fessée. Je ne dis pas qu’on va gagner, mais on va tout faire pour, glisse-t-il. Il faudra qu’on soit efficaces, qu’on fasse un grand match si on veut espérer un bon résultat. On est content du travail qu’on a accompli, mais ce n’est pas fini. » Le PFC a déjà battu son voisin cette saison, en Coupe de France, mais Stéphane Gilli était encore aux commandes.

La dernière fois que Kombouaré a battu le PSG, lui, c’était en 2022.

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