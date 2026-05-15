Aston Villa torpille Liverpool et s’assure la Ligue des champions

Aston Villa 4-2 Liverpool

Buts : Rogers (42e), Watkins (58e, 73e) et McGinn (89e) pour les Villans // Van Dijk (53e, 90e+2) pour les Reds

Létal. En grande difficulté en championnat dans ce money time, Aston Villa a relevé la tête en infligeant une gifle à Liverpool lors de l’avant-dernière journée de Premier League ce vendredi (4-2). Un carton précieux puisqu’il permet aux protégés d’Unai Emery, 4es, de valider leur billet pour la Ligue des champions. Après quatre matchs sans victoire en championnat, les Villans, conscients que cette rencontre face à leur poursuivant était un tournant pour la course à la Ligue des champions, mettent du temps avant de rentrer dans cette rencontre, d’abord un poil ennuyeuse malgré les fulgurances de Rio Ngumoha.

Il faut attendre une combinaison entre Lucas Digne et Morgan Rodgers pour que la situation se débloque. Oublié par le marquage, l’international anglais inscrit son 13e pion cette saison d’une magnifique enroulée, qui ne laisse aucune chance à Giorgi Mamardashvili (1-0, 42e). Liverpool se rebiffe dès le retour des vestiaires par l’intermédiaire de son capitaine Virgil van Dijk, auteur d’un beau coup de casque sur un centre déposé par Dominik Szoboszlai (1-1, 53e).

Le chef-d’œuvre de McGinn qui envoie Aston Villa en Ligue des champions 😍#AVLLIV | #PremierLeague pic.twitter.com/YL3jwyoba5 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 15, 2026

Watkins avait les crocs

Il en faut bien plus pour faire paniquer Aston Villa. Malgré un poteau du remuant Ngumoha (56e), Rogers, encore lui, profite d’une glissade de Szoboszlai pour trouver Ollie Watkins dans la surface, qui permet à Villa de prendre les commandes (2-1, 58e) avant d’inscrire le but du break, tel un renard des surfaces, après deux échecs de Youri Tielemans et Pau Torres (3-1, 73e).

Comme un symbole, c’est ensuite le capitaine John McGinn qui met un terme au suspense en claquant une frappe magique du pied gauche dans la lucarne opposée (4-1, 89e). La messe est dite et ce ne sont pas les huit minutes de temps additionnel et la réduction de l’écart de Van Dijk (4-2, 90e+2) qui changeront quelque chose. Les Villans, qui seront opposés à Fribourg en finale de la C3 mercredi, joueront la C1 la saison prochaine.

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