S’abonner au mag
  • International
  • Côte d'Ivoire

La liste de la Côte d'Ivoire pour la Coupe du monde avec Nicolas Pépé

CT
6 Réactions
La liste de la Côte d'Ivoire pour la Coupe du monde avec Nicolas Pépé

Une fois, mais pas deux. Emerse Faé, le sélectionneur de la Côte d’Ivoire, a annoncé la liste des 26 joueurs qui porteront le maillot orangé des Éléphants lors de la Coupe du monde 2026, dans le JT de RTI (la chaîne nationale ivoirienne), ce vendredi.

Cette fois-ci, le technicien de 42 ans a décidé de faire appel à Nicolas Pépé, l’attaquant de Villarreal, écarté de la CAN 2025 pour des raisons extrasportives. Le Niçois Elye Wahi, convoqué au mois de mars, est de nouveau appelé alors qu’Ange-Yoan Bonny, l’attaquant de l’Inter, découvrira la sélection ivoirienne pour la première fois, après avoir raté la dernière trêve internationale.

Godo et Haller en réserve

Contrairement à certains homologues, Faé a pris la décision d’établir une liste de cinq réservistes parmi lesquels se trouve Sébastien Haller, l’homme providentiel de la CAN 2023, qui peine à faire trembler les filets du côté d’Utrecht (1 but en 30 matchs toutes compétitions confondues). Martial Godo, l’attaquant de Strasbourg, fait partie de ce petit comité, à la différence de son partenaire en club Ismael Doukouré, désormais éligible pour représenter la sélection triple championne d’Afrique.

Avant de défier l’Équateur, l’Allemagne et Curaçao lors du Mondial (groupe E), les Ivoiriens affronteront l’équipe de France en match amical le 4 juin, à Nantes.

Emmanuel Eboué raconte sa descente aux enfers

CT

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La liste des Bleus pour le Mondial vous convient-elle ?

Oui
Non
Fin Dans 1j
131
27

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.