S’abonner au mag
  • International
  • Côte d'Ivoire

Trois ans de prison pour viol pour un ancien international ivoirien

EL
Réactions
Trois ans de prison pour viol pour un ancien international ivoirien

Vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations 1992 avec la Côte d’Ivoire, Abdoulaye Traoré a été condamné à trois ans de prison ferme pour viol, ce jeudi. Celui qui a évolué dans plusieurs clubs français (le FC Metz, le SC sétois, le SC Toulon et l’AC avignonnais) a également écopé d’une amende de 15 millions de francs CFA (environ 23 000 euros) qu’il devra verser à la victime, dix ans de privation de ses droits civiques et une interdiction de se rendre à Bouaké, dans le centre du pays, pendant les cinq prochaines années.

Selon une source judiciaire citée par l’AFP, l’ancien avant-centre a été reconnu coupable d’avoir eu, en mars 2021, des rapports sexuels non consentis avec une femme âgée de 21 ans à l’époque, tandis que lui en avait 54. La Ligue ivoirienne des droits des femmes a publié un communiqué dans lequel elle savoure « une avancée importante dans la lutte contre l’impunité des violences sexuelles et sexistes ».

La France ou la Côte d’Ivoire ? Kader Meïté a tranché

EL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.