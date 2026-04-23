Trois ans de prison pour viol pour un ancien international ivoirien

Vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations 1992 avec la Côte d’Ivoire, Abdoulaye Traoré a été condamné à trois ans de prison ferme pour viol, ce jeudi. Celui qui a évolué dans plusieurs clubs français (le FC Metz, le SC sétois, le SC Toulon et l’AC avignonnais) a également écopé d’une amende de 15 millions de francs CFA (environ 23 000 euros) qu’il devra verser à la victime, dix ans de privation de ses droits civiques et une interdiction de se rendre à Bouaké, dans le centre du pays, pendant les cinq prochaines années.

Selon une source judiciaire citée par l’AFP, l’ancien avant-centre a été reconnu coupable d’avoir eu, en mars 2021, des rapports sexuels non consentis avec une femme âgée de 21 ans à l’époque, tandis que lui en avait 54. La Ligue ivoirienne des droits des femmes a publié un communiqué dans lequel elle savoure « une avancée importante dans la lutte contre l’impunité des violences sexuelles et sexistes ».

La France ou la Côte d’Ivoire ? Kader Meïté a tranché