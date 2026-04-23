Quand Marquinhos découvre une expression française

Un match riche enseignements. Pas trop sportivement puisque le PSG s’est facilement imposé contre Nantes (3-0) mais plus linguistiquement. En effet, quand Marquinhos s’est présenté en zone mixte, un journaliste a surpris le capitaine du PSG, en utilisant une expression qui lui était totalement inconnue. « Vous avez un petit matelas dans cette course au titre », dit le reporter avant que Marquinhos ne s’étonne : « Comment ça un petit matelas ? En 13 ans en France, je n’avais jamais entendu ça. »

Le défenseur brésilien, à Paris depuis 2013, s’est parfaitement intégré à la « Ville-Lumière » et à la Ligue 1, à tel point qu’il pourrait bientôt obtenir la nationalité française mais certaines subtilités de la langue peuvent toujours surprendre.

Par contre, le numéro 5 du PSG peut se targuer d’être à l’origine d’une expression reprise par le président de la République.

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