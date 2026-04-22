Tensions autour d’une banderole des ultras nantais au Parc des Princes

Ça a le mérite d’être clair. En match décalé de la 26e journée de Ligue 1, Nantes joue sa survie au Parc des Princes contre un PSG en pleine préparation de sa demi-finale de Ligue des champions. Après un premier quart d’heure très tranquille et l’ouverture du score de Khvicha Kvaratskhelia sur penalty (13e), le parcage nantais, muet, a sorti une banderole sur laquelle était inscrite : « Le Qatar exige, la LFP obéit, le foot français subit… On vous vomit. »

Halilhodžić en tribunes

Une manière de pointer du doigt les instances du foot français, qui ont choisi de reporter à un mercredi, 19 heures, une rencontre du championnat pour que le PSG prépare au mieux son huitième de finale de Ligue des champions contre Chelsea. Des échauffourées ont ensuite éclaté entre des stadiers et une partie du parcage. Le calme est revenu. Vahid Halilhodžić, suspendu pour la rencontre, a observé tout ça en tribunes.

Reste à savoir où ira le message.

« Quand le PSG joue contre Liverpool, c’est de la rigolade » : Vahid Halilhodžić impressionné par le PSG