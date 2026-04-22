En balade, le PSG abandonne Nantes

En balade malgré les piques des supporters nantais et quelques contres, le PSG a laissé ses vedettes promener Nantes (3-0), qui dira bientôt au revoir à la Ligue 1. Paris a d’autres objectifs.

Paris Saint-Germain 3-0 FC Nantes

Buts : Kvaratskhelia (SP, 13e et 49e), Doué (38e) pour les Parisiens

C’est un match d’août, 15 heures, quand les organismes ne sont pas frais et que les Parisiens reviennent de vacances. Le moment sert à collecter un peu de confiance comme on chope des UV. Pourtant, on est fin avril. Une équipe doit sauver son honneur (ou s’excuser pour sa saison), l’autre doit retrouver la rue de la gloire. À la même époque la saison dernière, le PSG avait laissé deux points cadeaux à Nantes. L’anomalie est logiquement réparée (3-0). Nantes n’a pris que six points lors de la phase retour et peut pleurer.

Tournée d’adieu

En attendant que le Parc se remplisse, ce mercredi de vacances pascales démarre sur un transat. Les Parisiens étirent et allongent. Ils auraient sorti la crème solaire s’ils n’avaient pas une demi-finale de Ligue des champions à préparer et une Ligue 1 à aller chercher, quand même. Fidèles à leur saison, Mathieu Acapandié et les Nantais reculent, jusqu’à ce que la VAR accorde un penalty pour une main à bout portant, celle de Yousuf en l’occurrence. Vahid Halilhodžić, prostré en haut du stade car déjà suspendu pour une protestation, ne peut pas récidiver. Dépité, il regarde Kvicha Kvaratskhelia ouvrir le score (1-0, 13e).

𝙋𝙚𝙣𝙖𝙡𝙩𝙮 𝙥𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙚 𝙋𝙎𝙂 🚨 M.Turpin est appelé par la VAR et désigne le point de pénalty. Décision justifiée selon vous ? 👀#PSGFCN pic.twitter.com/mPvtvNmw7a — L1+ (@ligue1plus) April 22, 2026

C’est la fin des vacances. Alors que le parcage nantais part en baston et fait rager le Parc par une banderole très claire (« Le Qatar exige, la LFP obéit, le foot français subit, on vous vomit »), Désiré Doué et Dembélé demandent à Anthony Lopes des sauts de cabri (17e). L’étendard pique Nantes et Louis Leroux, qui voit son but annulé par l’arbitre (23e). Matthis Abline rate quelques opportunités de contre. C’est trop tard : Désiré Doué, avec qui il avait partagé une centaine de minutes à Rennes, lui montre le chemin de la lucarne (2-0, 38e). La centième d’Ousmane Dembélé en Ligue 1 se passe bien.

𝗟𝗲 𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗲 𝗗𝗲𝘀𝗶𝗿𝗲 𝗗𝗼𝘂𝗲 😱 Le Golden Boy double la mise pour le @PSG_inside face à Nantes ! #PSGFCN pic.twitter.com/pq5mPrd5Fn — L1+ (@ligue1plus) April 22, 2026

Avril paisible

Pendant la mi-temps, le speaker demande aux supporters parisiens d’assister au choc de la 28e journée de Liqui Moly StarLigue, en handball. Nantes, qui échoue à marquer pour la quatrième fois d’affilée à l’extérieur, une première depuis 2019, sera moins honteux, c’est sûr. Devant un CUP dénudé, signe que les beaux jours arrivent, Khvicha Kvaratskhelia enrhume Frédéric Guilbert (3-0, 49e). Sur un fil, le latéral ne passe pas loin de tromper son propre gardien (54e). Le virage Auteuil répond aux Nantais (« Être obsédé par le PSG, cracher sur le CUP, Félicitations, vous êtes des bons ultras français. »

C’en est trop pour Achraf Hakimi, João Neves et Warren Zaïre-Emery, qui partent observer les courses de leurs potes à l’heure de jeu. Ousmane Dembéle et Kvicha Kvaratskhelia les imitent cinq minutes plus tard. Paris gère. Fabián Ruiz, à leur place, touche le montant (69e), Senny Mayulu s’essaie (82e), Bradley Barcola retrouve Lopes (87e). Nantes abdique. Le FCN a cinq points de retard sur Auxerre, barragiste, mais doit affronter Rennes, Marseille, Lens et Toulouse. C’était sûrement le dernier match entre Nantes et Paris, qui reprend quatre points d’avance sur Lens. Le PSG sait accueillir. Et il a mieux à faire.

PSG (4-3-3) : Safonov – Hakimi (Hernandez, 60e), Marquinhos (cap.), Zabarnyi, Zaïre-Emery (Mayulu, 60e) – Neves (Ruiz, 60e), Beraldo, Dro Fernández – Doué, Dembélé (Barcola, 65e), Kvaratskhelia (Mbaye, 65e). Entraîneur : Luis Enrique.

FC Nantes (5-3-2) : Lopes (cap.) – Acapandié (Awaziem, 80e), Guilbert, Yousuf, Cozza – Lepenant (Deuff, 73e), Sissoko, Leroux (Tabibou, 65e) – Mohamed (Ganago, 65e), Abline (El-Arabi, 80e). Entraîneur : Vahid Halilhodžić.

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