Le pape a une équipe préférée en Espagne

Blanc pour blanc. Et non, il n’est pas pour le Vatican. En partance pour un voyage de six jours en Espagne, le pape Léon XIV, de son vrai blase Robert Francis Prevost, a donné son équipe de football préférée. Alors qu’on lui a demandé s’il avait plutôt un faible pour le Real Madrid ou pour le FC Barcelone, l’Américano-Péruvien a répondu ceci, sans hésiter : « Le pape est pour toutes les équipes, mais Prevost est pour le Real Madrid ! »

Concernant le Mondial, l’homme de 70 ans, par ailleurs fan de la Roma, a jeté son dévolu sur les États-Unis, alors que le Pérou ne s’est pas qualifié pour cette édition à 48 : « Je soutiendrai sans aucun doute les États-Unis, même si je ne suis pas sûr de pouvoir regarder beaucoup de matchs. » Foutu emploi du temps !

Lors de sa vadrouille en Espagne, l’évêque de Rome doit notamment donner une messe au stade Santiago-Bernabéu ce lundi 8 juin. C’est le lendemain des élections au Real Madrid.

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