Le nouveau pape Léon XIV est un grand supporter de la Roma

Enfin un qui supporte l’équipe de sa ville.

Le 8 mai 2025 n’était pas consacré qu’à l’Armistice de 1945. Alors que tous les regards se tournaient vers la basilique Saint-Pierre, à 18h08, la fumée blanche se dispersait dans le ciel pour mener à la phrase universellement connue : « Habemus papam ». Au bout du conclave est élu Robert Francis Prévost, premier cardinal américain à être honoré de ce titre.

Si le regretté pape François se trouvait être un fervent hincha de San Lorenzo, le natif de Chicago n’est pas en reste. Pratiquant le tennis, Léon XIV demeure un grand amateur de sports, et le football n’en est pas exclu. Le nouveau pape semblerait même être un supporter de l’AS Roma, situé non loin du Saint-Siège. Une révélation nous venant du père Giuseppe Pagano, des Augustins de Florence : « C’est un grand amateur de sports et un supporter de la Roma. Je lui ai parlé après le match contre la Fiorentina, et il m’a répondu que leur victoire était le premier miracle du pape François après sa mort. »

PAPA #LEONEXIV "È GRANDE TIFOSO DELLA #ROMA" "Ho studiato con lui", dice padre Giuseppe #Pagano degli Agostiniani di Firenze. "Ama gli sport, l'ho sentito dopo #RomaFiorentina. Mi ha detto scherzando: 'La vittoria della #Roma è il primo miracolo di Francesco dopo la morte" pic.twitter.com/cEDoNXfPAN — Sportface (@sportface2016) May 8, 2025

Il faudra attendre le départ de Ranieri pour devenir le nouveau maître de Rome.

La Roma se passe-t-elle de Leandro Paredes pour ne pas avoir à payer le PSG ?