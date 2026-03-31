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Didier Deschamps met un vent à un géant

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Didier Deschamps met un vent à un géant

¿ Dónde vas ? Nulle part pour le moment. Alors que son aventure de 14 ans comme sélectionneur de l’équipe de France arrivera à terme après la Coupe du monde, Didier Deschamps n’a rien laissé filtrer de son avenir. Ce mardi, L’Équipe précise ainsi que certaines rumeurs envoient DD sur le banc du Real Madrid. L’information a finalement été démentie par l’entourage du technicien.

Les prétendants ne manquent pas

En Espagne, la succession d’Álvaro Arbeloa, entraîneur intérimaire des Merengues, est en effet attendue depuis plusieurs semaines, tandis que différents noms – dont celui de Deschamps ou Jürgen Klopp – circulent avec une certaine insistance. Parmi les autres destinations évoquées pour accueillir le futur ex-sélectionneur, l’Arabie saoudite (clubs et équipe nationale) ou la Serie A tiendraient potentiellement la corde. Mais tout cela ne se résume qu’à quelques bruits de couloir.

Sinon, une bonne année sabbatique peut aussi faire l’affaire.

Sans jouer, la France peut rêver de la première place du classement FIFA

AB

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